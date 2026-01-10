Такого не було ніколи: українки зробили історію у тенісі (відео)

Цей день увійде в історію українського спорту

Неділя, 11 січня, стане справжнім днем для українського тенісу. Вперше на рівні WTA дві українки в один день зіграють свої фінальні матчі.

Що потрібно знати

Вперше дві українки зіграють у двох фіналах за один день

Світоліна проведе фінал у Новій Зеландії

Костюк зіграє вирішальний поєдинок в Австралії

Марта Костюк (№26 WTA) вийшла у фінал на турнірі WTA 500 у Брісбені (Австралія), а Еліна Світоліна (WTA №13) зіграє у фіналі турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). На рівні WTA такого ще не було, передає BTU.

Проте, якщо зважати на турніри категорії WTA 125, то українки грали фінали в один день. Це сталося 4 березня 2018 року. Тоді Леся Цуренко обіграла Штефані Фогель (Швейцарія) в Акапулько (Мексика). А Катерина Бондаренко програла італійці Сарі Еррані в Індіан-Веллсі (США).

У півфіналі Окленда Світоліна обіграла 18-річну американку Іву Йовіч (№35 WTA) — 7:6, 6:2. У фіналі перша ракетка України зіграє проти китаянки Ван Сіньюй.

У півфіналі Брісбена Костюк перемогла американку Джесіку Пегулу (№6 WTA) – 6:0,6:3. У фіналі українка зіграє проти першої ракетки світу Аріни Соболенко.

Раніше в Окленді Світоліна не потиснула руку ексросіянці. Крім того, Костюк у Брісбені обіграла першу ракетку Росії.