Світоліна виграла престижний тенісний турнір (відео)

Еліна блискуче почала новий сезон

У неділю, 11 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№13 WTA) здобула перемогу на турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). Цей успіх став 19-м для українки на рівні WTA.

Що потрібно знати

Світоліна обіграла Ван Сіньюй у фіналі Окленду

Еліна виграла 19-й титул у кар’єрі

Українка раніше грала у фіналі турніру у Новій Зеландії

У вирішальній грі Еліна переграла китаянку Ван Сіньюй (№57 WTA) — 6:3, 7:6 (6). Про це повідомляє "Телеграф".

Гра тривала 1 годину 42 хвилини. Українка виконала 7 ейсів і припустилася 3 подвійних помилок. Еліна вдруге грала з Ван Сіньюй і здобула другу перемогу над китаянкою.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна — Ван Сіньюй

Світоліна виграла турнір в Окленді вперше. До цього Еліна грала тут у фіналі. У 2024 році вона програла у вирішальному матчі американській тенісистці Коко Гофф. Додамо, що Еліна здобула свій 19-й турнір на рівні WTA, на рахунку українки 23 фінали.

Нагадаємо, в Окленді Світоліна стартувала з перемоги над Варварою Грачовою (Франція) — 6:3, 6:1. Потім українки переграла Кеті Бултер (Велика Британія) – 7:5, 6:4, Соней Картел (Велика Британія) – 6:4, 6:7 (2), 7:6 (5) та Іву Йовіч (США) – 7:6 (5), 6:2.

Раніше в Окленді Світоліна не потиснула руку ексросіянці Грачовій. Варвара до червня 2023 представляла на змаганнях Росію.