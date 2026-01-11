"Барселона" — "Реал": онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Іспанії

Джедда прийме перше Ель Класіко 2026 року

У неділю, 11 січня, іспанські гранди "Реал" та "Барселона" зійдуться у битві за трофей. Переможець першого Ель Класіко року отримає Суперкубок Іспанії.

Що потрібно знати

"Барселона" та "Реал" зіграють у Джедді (Саудівська Аравія) на стадіоні "Король Абдалла Спортс Сіті"

У півфіналі каталонці вибили "Атлетік", а мадридці — "Атлетіко"

Синьо-гранатові випереджають "Реал" за кількістю Суперкубків Іспанії

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал". Початок гри о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Барселона" — "Реал" (оновлюється)

Де дивитись матч "Барселона" — "Реал"

У прямому етері в Україні супергру "Барселона" — "Реал" покаже медіаплатформа Megogo. Вартість перегляду складає від 99 грн/за 7 днів. Передматчева студія на Megogo розпочнеться о 20:00 за київським часом. Прокоментують поєдинок Вадим Шевякін та Віталій Похвала.

Прогноз букмекерів на матч "Барселона" — "Реал"

На думку букмекерів, у цьому поєдинку нема явного фаворита. З усім тим, фахівці віддають невелику перевагу каталонському суперклубу. На успіх Блаугранас можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,01. Водночас нічия та тріумф Вершкових менш ймовірні — коефіцієнти 4,24 та 3,28 відповідно.

Історія зустрічей

"Реал" історично перемагає частіше в дербі саме у Суперкубку Іспанії. Королівський клуб у 18 поєдинках виграв 10 матчів, двічі зустрічі завершувалися внічию. Водночас Синьо-гранатові частіше брали трофей — 15 титулів (рекорд) проти 13 у мадридців. Каталонці є чинним володарем трофея.

Шлях до фіналу

Сучасний Суперкубок Іспанії розігрується у фіналі чотирьох. За олімпійською системою грають чемпіон, віцечемпіон Іспанії, а також фіналісти Кубка короля. Оскільки в минулому сезоні "Барселона" і "Реал" зайняли перші два місця в чемпіонаті Іспанії й одночасно зустрілися у фіналі Кубка Короля, дві путівки в Суперкубок, що залишилися, були надані клубам, які посіли третє і четверте місця в Ла Лізі — "Атлетіко" Мадрид і "Атлетік".

У півфіналі Суперкубка Іспанії "Барселона" вибила "Атлетік" (5:0), а "Реал" впорався з "Атлетіко" (2:1).

Нагадаємо, перше Ель Класіко сезону 2025/26 завершилося перемогою "Реала" з рахунком 2:1. У цьому матчі зіграв український воротар Вершкових Андрій Лунін.