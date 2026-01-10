"Іди каструлю надінь": дружина футболіста збірної України потрапила у мовний скандал

Дівчина розлютилася в коментарях

Анастасія Конопля, дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі, влаштувала суперечку в мережі. Приводом для конфлікту став неоднозначний пост Анастасії про атаку РФ на Львів 9 січня.

Дівчину розкритикували й за зміст публікації та за те, що вона була написана російською мовою. Про це повідомляє Obozrevatel.

Напередодні Анастасія розповіла, як прокинулась від ударної хвилі. Конопля "зраділа" "Орєшніку", усвідомивши, що це була не "ядерка".

Я прокинулася вночі від ударної хвилі після "Орєшніка". Думаю, спросоння, ну все. Піп*ць. Ядерка. Останні секунди життя. Нині все знесе. Яке щастя було зрозуміти, що це-просто "Орєшнік". Сюр… Анастасія Конопля

Ця публікація завірусилася у мережі. Один із користувачів висміяв Анастасію "переробивши" її слова. Інший розкритикував її за використання російської. У результаті дівчина перейшла на українську, проте розлютилася, і послала "мовний фронт одягати каструлі".

Пізніше Анастасія видалила всі пости на цю тему, залишивши одне повідомлення.

Зазначимо, Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року.

Юхим Конопля з родиною/Фото: instagram.com/iamkotikk

Що таке "Ліщина"

"Орєшнік" — російська балістична ракета проміжної дальності, яка, за даними українських військових, здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год та оснащена шістьма бойовими частинами із суббоєприпасами.

Ракета "Орєшнік". Інфографіка: "Телеграф"

Конопля у сезоні 2025/26 зіграв 19 матчів на клубному рівні та відзначився двома голами та 4 асистами. Контракт Юхима з Гірниками діє 30 вересня 2026 року.

