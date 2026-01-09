В українському футболі прогримить велике весілля (фото)
В українському спорті утворюється нова сім’я
Форвард "Колоса" Данило Алефіренко зробив пропозицію своїй дівчині Яні Андрущенко. Пара прославилася завдяки пікантному моменту на трибунах під час матчу 1-го туру чемпіонату України сезону 2025/26 "Зоря" — ЛНЗ (0:0).
Що потрібно знати
- Алефіренко зробив пропозицію Андрущенко у Києві
- Яна сказала "Так!"
- Пара прославилася на всю країну, потрапивши у прямий етер під час гри
Алефіренко зробив пропозицію Андрущенко ще 29 грудня 2025 року, проте пара повідомила про це в Instagram пізніше. Футболіст освідчився Яні у коханні у київському ЦУМі.
Фіт-модель Андрущенко раніше зізнавалася, що ходить на футбол з дитинства, адже народилася у футбольному місті Олександрії. Крім того, вона активно вболіває за свого коханого.
Я вірю, що він має всі шанси проявити себе на гідному рівні, для цього він має все. Він дуже талановитий футболіст і віддається своїй улюбленій справі на всі 100. Я навіть не сумніваюся, що він досягне успіху у футболі
Цього сезону 25-річний Алефіренко зіграв 17 матчів на клубному рівні. На рахунку лівого вінгера 2 гольові передачі. Данило раніше виступав за молодіжну збірну України, до національної команди не запрошувався.
Раніше повідомлялося, що учасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" Діана Зотова отримала пропозицію руки та серця від футболіста "Слована" Миколи Кухаревича. До речі, дівчина залишила проєкт у 5-му випуску.