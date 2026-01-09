В українському футболі прогримить велике весілля (фото)

В українському спорті утворюється нова сім’я

Форвард "Колоса" Данило Алефіренко зробив пропозицію своїй дівчині Яні Андрущенко. Пара прославилася завдяки пікантному моменту на трибунах під час матчу 1-го туру чемпіонату України сезону 2025/26 "Зоря" — ЛНЗ (0:0).

Алефіренко зробив пропозицію Андрущенко ще 29 грудня 2025 року, проте пара повідомила про це в Instagram пізніше. Футболіст освідчився Яні у коханні у київському ЦУМі.

Фіт-модель Андрущенко раніше зізнавалася, що ходить на футбол з дитинства, адже народилася у футбольному місті Олександрії. Крім того, вона активно вболіває за свого коханого.

Я вірю, що він має всі шанси проявити себе на гідному рівні, для цього він має все. Він дуже талановитий футболіст і віддається своїй улюбленій справі на всі 100. Я навіть не сумніваюся, що він досягне успіху у футболі Яна Андрущенко

Цього сезону 25-річний Алефіренко зіграв 17 матчів на клубному рівні. На рахунку лівого вінгера 2 гольові передачі. Данило раніше виступав за молодіжну збірну України, до національної команди не запрошувався.

Оператор упіймав у кадр Алефіренко та Андрущенко під час матчу УПЛ

