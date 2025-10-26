"Реал" — "Барселона": онлайн-трансляція Ель-Класіко

Мадрид прийме велику гру

У неділю, 26 жовтня, у Мадриді (Іспанія) відбудеться перше у сезоні 2025/26 Ель Класіко. "Реал" у рамках 10-го туру іспанської Ла Ліги прийме "Барселону".

Що потрібно знати

"Реал" приймає "Барселону" у Мадриді

Вершкові лідирують у першості Іспанії, каталонці – другі

Королівський клуб — фаворит протистояння

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона". Початок гри о 17:15 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Реал" — "Барселона" (оновлюється)

Команди підходять до гри як лідери першості. Мадридці — перші, випереджаючи каталонців на 2 очки. Попри домінування "Барси" в Ель Класіко минулого сезону, фахівці вважають, що Вершкові є фаворитами зустрічі.

Додамо, що матч "Реал" — "Барселона" можна подивитися в Україні у прямому ефірі. До речі, гра відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді.

В останній грі між собою "Реал" поступився "Барселоні" з рахунком 3:4

Нагадаємо, "Барселона" виграла все Ель Класіко минулого сезону. У першому колі чемпіонату Іспанії 2024/25 Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни (5:2). Наприкінці квітня каталонський суперклуб здолав Вершкових у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 3:2. Гра у відповідь проти "Реала" в Ла Лізі завершилася перемогою "Барси" з рахунком (4:3).