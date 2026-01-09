ФІФА у дуже близьких стосунках з оточенням Трампа. Дональд нізащо не відмовиться від чемпіонату світу. Він зможе надати будь-які гарантії успішного проведення турніру.

Трамп – нахабний американець, який робить те, що хочеться. А якщо Дональду хочеться, то, як йому здається, будь-яка країна та організація йтиме по п'ятах його вимог.

За міжнародним правом у країні агресора не повинно проходити жодне значуще змагання. Але пан Трамп на міжнародне право плював, чхав, розтоптав і нікого не слухає. Він навіть свій конгрес не повідомляє, коли краде президента Венесуели та його дружину.

Сумніваюся, що ФІФА є настільки могутньою організацією, щоб усунути Америку. Трамп творить те, що йому заманеться. Він нізащо не дозволить ФІФА відчепити Америку від чемпіонату світу.