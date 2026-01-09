Росію ломить від безсилля: "нахабний американець" розтоптав міжнародне право
-
-
Радянський чемпіон поскаржився на Трампа, який "робить те, що хоче"
Колишній воротар "Спартака" та збірної СРСР Анзор Кавазашвілі вважає, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не зможе відібрати чемпіонат світу у США. Такі заклики почалися після того, як американці провели військову операцію у Венесуелі.
Що потрібно знати
- 3 січня США завдали удару проти Венесуели і захопили її президента Ніколаса Мадуро
- У Росії вимагають відібрати ЧС-2026 у Штатів
- Кавазашвілі не вірить, що ФІФА здатна відібрати Мундіаль у Трампа
Відповідний коментар Анзора наводить sovsport.ru. За словами Кавазашвілі, ФІФА не забере у США Мундіаль.
ФІФА у дуже близьких стосунках з оточенням Трампа. Дональд нізащо не відмовиться від чемпіонату світу. Він зможе надати будь-які гарантії успішного проведення турніру.
Трамп – нахабний американець, який робить те, що хочеться. А якщо Дональду хочеться, то, як йому здається, будь-яка країна та організація йтиме по п'ятах його вимог.
За міжнародним правом у країні агресора не повинно проходити жодне значуще змагання. Але пан Трамп на міжнародне право плював, чхав, розтоптав і нікого не слухає. Він навіть свій конгрес не повідомляє, коли краде президента Венесуели та його дружину.
Сумніваюся, що ФІФА є настільки могутньою організацією, щоб усунути Америку. Трамп творить те, що йому заманеться. Він нізащо не дозволить ФІФА відчепити Америку від чемпіонату світу.
У мережі лише посміялися зі слів 85-річного Анзора. Один із користувачів зазначив, що росіян ломить від безсилля. Інший, що представники РФ чомусь не згадують про міжнародне право, коли самі його порушують.
Нагадаємо, фото із затриманим президентом Венесуели Ніколасом Мадуро запустило новий модний бум. "Лук Мадуро" у спортивному костюмі вплинув на продаж компанії Nike, а футболісти "Мальорки" вийшли на гру іспаньскої Прімери в таких же костюмах.