Мессі можуть не пустити на ЧС-2026: грандіозний скандал у футболі

ФІФА уважно стежить за ситуацією в Аргентині

Збірну Аргентини з футболу можуть усунути від наступного чемпіонату світу з футболу. Все через корупційний скандал навколо верхівки Аргентинської футбольної асоціації (АФА).

Що потрібно знати

В Аргентині влада підозрює топчиновників АФА в корупції

ФІФА може покарати весь аргентинський футбол через втручання держави

Збірна Аргентини з Ліонелем Мессі ризикує залишитися без Мундіалю

Про це повідомляє газета La Nacion. За інформацією джерела, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може жорстко покарати АФА. Федерації загрожує бан від міжнародних змагань.

Причиною усунення може стати втручання держави у справи федерації. Це категорично заборонено у статуті ФІФА.

Повідомляється, що аргентинські правоохоронці провели розслідування у справі президента АФА Клаудіо Таліа та інших топфункціонерів організації. Спортивних чиновників підозрюють у незаконному збагаченні шляхом використання фінансових схем. Аргентинський суд дав добро на обшуки у президента АФА.

ФІФА уважно стежить за ситуацією. Від швидкості та рішення місцевого суду наразі залежить доля аргентинського футболу, зокрема й аргентинської збірної. До речі, лідер Альбіселесте Ліонель Мессі хотів поїхати на ЧС-2026, який для нього, ймовірно, стане останнім у професійній кар’єрі футболіста. Збірна Аргентини — чинні чемпіони світу.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року в США відбулося жеребкування фінальної стадії ЧС-2026 з футболу. Збірна Аргентини волею жереба потрапила до групи J разом з Австрією, Алжиром та Йорданією. До речі, захід відвідав голова Білого дому Дональд Трамп. Мундіаль пройде в США, Канаді та Мексиці у червні/липні 2026 року.