Фото із затриманим Мадуро запустило новий модний бум

Футболісти випадково запустили флешмоб

Іспанський футбольний клуб "Мальорка" прославився в мережі завдяки кумедному збігу. Річ у тім, що гравці команди вийшли на публіку в "костюмі Мадуро".

Що потрібно знати:

США захопили президента Венесуели та його дружину

Мадуро був одягнений у костюм Nike Tech Fleece

Футболісти "Мальорки" вийшли на гру Прімери в таких же костюмах

Перед домашнім матчем 18-го туру Ла Ліги проти "Жирони" (1:2) футболісти "Мальорки" приїхали на стадіон у костюмах Nike Tech Fleece, повідомляє "Телеграф". Саме в цьому костюмі американський спецназ полонив президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Ніколас Мадуро дорогою до США

Пресслужба "Мальорки" опублікувала відео, на якому команда у костюмах від Nike прибуває на гру. Примітно, що до кадру також потрапив іспанський форвард команди Абдон Пратс, який має характерні вуса. У мережі порівнюють гравця із Мадуро.

Поки не ясно, чи присвятила "Мальорка" своє відео до подій у Венесуелі, проте "лук Мадуро" стрімко набирає популярності. Користувачі масово шукають спортивний костюм, як у президента Венесуели.

В Україні можна знайти "костюм Мадуро" на різних маркетплейсах. Ціна кофти – 5799 грн, а штанів – 4799 грн.

Кофта Nike Tech Fleece продається в Україні

Штани Nike Tech Fleece продаються в Україні

Нагадаємо, 3 січня США провернули масштабну військову операцію проти Венесуели. У Каракасі пролунало кілька вибухів, президент країни Мадуро та його дружина були захоплені. Пізніше глава Білого дому Дональд Трамп опублікував фото Мадуро з пов’язкою на очах, навушниках та наручниках.