Россию крючит от бессилия: "наглый американец" растоптал международное право
Советский чемпион пожаловался на Трампа, который "делает то, что хочет"
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) не сможет отобрать чемпионат мира у США. Такие призывы начались после того, как американцы провели военную операцию в Венесуэле.
Что нужно знать
- 3 января США нанесли удар против Венесуэлы и захватили ее президента Николаса Мадуро
- В России требуют отобрать ЧМ-2026 у Штатов
- Кавазашвили не верит, что ФИФА способна отобрать Мундиаль у Трампа
Соответствующий комментарий Анзора приводит sovsport.ru. По словам Кавазашвили, ФИФА не заберет у США Мундиаль.
ФИФА в очень близких отношениях с окружением Трампа. Дональд ни за что не откажется от чемпионата мира. Он сможет дать любые гарантии успешного проведения турнира.
Трамп – наглый американец, который делает то, что ему хочется. А если Дональду хочется, то, как ему кажется, любая страна и организация будет идти по пятам его требований.
По международному праву в стране агрессора не должно проходить ни одно значимое соревнование. Но господин Трамп на международное право плевал, чихал, растоптал и никого не слушает. Он даже свой конгресс не ставит в известность, когда крадет президента Венесуэлы и его жену.
Сомневаюсь, что ФИФА является настолько могучей организацией, чтобы отстранить Америку. Трамп творит то, что ему вздумается. Он ни за что не позволит ФИФА отцепить Америку от чемпионата мира.
В сети лишь посмеялись над словами 85-летнего Анзора. Один из пользователей отметил, что россиян крючит от бессилия. Другой, что представители РФ почему-то не вспоминают о международном праве, когда сами его нарушают.
Напомним, фото с задержанным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро запустило новый модный бум. "Лук Мадуро" в спортивном костюме повлиял на продажи компании Nike, а футболисты "Мальорки" вышли на игру Примеры в таких же костюмах.