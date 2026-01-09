Укр

Россию крючит от бессилия: "наглый американец" растоптал международное право

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дональд Трамп и Анзор Кавазашвили Новость обновлена 09 января 2026, 18:14
Дональд Трамп и Анзор Кавазашвили. Фото Getty Images, t.me/fcsmtg

Советский чемпион пожаловался на Трампа, который "делает то, что хочет"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) не сможет отобрать чемпионат мира у США. Такие призывы начались после того, как американцы провели военную операцию в Венесуэле.

Что нужно знать

  • 3 января США нанесли удар против Венесуэлы и захватили ее президента Николаса Мадуро
  • В России требуют отобрать ЧМ-2026 у Штатов
  • Кавазашвили не верит, что ФИФА способна отобрать Мундиаль у Трампа

Соответствующий комментарий Анзора приводит sovsport.ru. По словам Кавазашвили, ФИФА не заберет у США Мундиаль.

ФИФА в очень близких отношениях с окружением Трампа. Дональд ни за что не откажется от чемпионата мира. Он сможет дать любые гарантии успешного проведения турнира.

Трамп – наглый американец, который делает то, что ему хочется. А если Дональду хочется, то, как ему кажется, любая страна и организация будет идти по пятам его требований.

По международному праву в стране агрессора не должно проходить ни одно значимое соревнование. Но господин Трамп на международное право плевал, чихал, растоптал и никого не слушает. Он даже свой конгресс не ставит в известность, когда крадет президента Венесуэлы и его жену.

Сомневаюсь, что ФИФА является настолько могучей организацией, чтобы отстранить Америку. Трамп творит то, что ему вздумается. Он ни за что не позволит ФИФА отцепить Америку от чемпионата мира.

Анзор Кавазашвили

В сети лишь посмеялись над словами 85-летнего Анзора. Один из пользователей отметил, что россиян крючит от бессилия. Другой, что представители РФ почему-то не вспоминают о международном праве, когда сами его нарушают.

Напомним, фото с задержанным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро запустило новый модный бум. "Лук Мадуро" в спортивном костюме повлиял на продажи компании Nike, а футболисты "Мальорки" вышли на игру Примеры в таких же костюмах.

Теги:
#США #Футбол #ФИФА #Дональд Трамп