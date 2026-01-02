Фанат "Манчестер Юнайтед" через 454 дні вигадав, що зробити зі своєю зачіскою
Саме від клубу залежить, як виглядатиме шевелюра вболівальника
Френк Ілетт — на цей час найвідоміший фанат "Манчестер Юнайтед". Саме він запустив челендж, згідно з яким не стригтиме волосся, поки його улюблена команда не виграє 5 матчів поспіль.
Що потрібно знати
- Ілетт запустив челендж із зачіскою
- Фанат має дочекатися 5 перемог МЮ поспіль, щоб постригти волосся
- "Ман Юнайтед" у минулій грі зіграв унічию
На 454-й день челенджа Ілетту важко самостійно впоратися із зачіскою. На одному з вечірніх шоу Френк пообіцяв змінити зачіску, випрямивши волосся, передає "Телеграф".
Через складність Френком зайнялися одразу троє майстрів у перукарні. Вони зуміли приборкати його волосся і зробили з нього фактично іншу людину. Ілетт на своїй сторінці в Instagram опублікував детальний ролик зі своїм перевтіленням.
Нагадаємо, Френк розпочав свій челендж у жовтні 2024 року. З того часу манкуніанці не можуть виграти 5 матчів поспіль, а хлопець став символом невдач Червоних Дияволів. Ілетт став популярним у мережі, його часто запрошують на різного роду шоу.
"Манчестер Юнайтед" зараз йде шостим в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ), відстаючи від лідера на 15 очок. В останній грі Червоні дияволи зіграли внічию з "Вулвергемптоном" (1:1).
