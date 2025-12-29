У Росії хочуть дійти до Києва після слів футболіста Шевченка: що сталося
"Шева" видав базу і нарвався на абсурдну відповідь від відомого росіянина
Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов накинувся на легенду футболу, голову Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка. Напередодні "Шева" закликав усунути від Олімпійських ігор усі країни, які підтримують РФ.
Що потрібно знати
- "Шева" не хоче бачити на Іграх ні РФ, ні її союзників
- Тихонов образив Шевченка
- Радянський чемпіон пригрозив Україні атакою на Київ
Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. Радянський чемпіон назвав Шевченка "бовдуром із нацистським характером".
Це ще раз говорить про те, що він справжній бовдур, який не знає історію. Хто така Україна загалом? Це штучно створена країна, причому створена була росіянами. Я за те, щоби всі ці націоналісти зникли. Це Микита Хрущов випустив їх усіх та амністував, треба було Сталіну їх усіх розстріляти. І сьогодні ми жили б спокійно. Цей Шевченко, який сказав це, дурень дурнем. Я прямо це говорю. Це підкреслює його нацистський характер. Треба скоріше дійти Києва і закінчити всі питання.
Напередодні Шевченко виступив проти участі росіян та білорусів на Олімпіаді-2026, доки в Україні триває війна.
Усі країни, які стоять на боці Росії, мають бути виключені, доки триває війна. Ми маємо чинити тиск з усіх боків одночасно.
Зазначимо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців. Нещодавно радянський чемпіон накинувся на друга України зі Швеції. Річ у тому, що шведський біатлоніст знову висловився проти повернення Росії у міжнародний спорт.