Фанат "Манчестер Юнайтед" спустя 454 дня придумал, что сделать со своей прической

Именно от клуба зависит, как будет выглядеть шевелюра болельщика

Фрэнк Илетт — на данный момент самый известный фанат "Манчестер Юнайтед". Именно он запустил челлендж, согласно которому не будет стричь волосы, пока его любимая команда не выиграет 5 матчей подряд.

Что нужно знать

Илетт запустил челлендж с прической

Фанат должен дождаться 5 побед МЮ подряд, чтобы постричь волосы

"Ман Юнайтед" в прошлой игре сыграл вничью

На 454-й день челленджа Илетту тяжело самостоятельно справиться с прической. На одном из вечерних шоу Фрэнк пообещал изменить прическу, выпрямив волосы, передает "Телеграф".

Из-за сложности Фрэнком занялись сразу трое мастеров в парикмахерской. Они сумели укротить его волосы и сделали из него фактически другого человека. Илетт на своей странице в Instagram опубликовал детальный ролик со своим преображением.

Илетт выровнял волосы

Напомним, Фрэнк начал свой челлендж в октябре 2024 года. С того времени манкунианцы не могут выиграть 5 матчей подряд, а парень стал символом неудач Красных Дьяволов. Илетт стал популярен в сети, его часто приглашают на разного рода шоу.

Как за год менялась прическа Илетта

"Манчестер Юнайтед" на данный момент идет шестым в Английской премьер-лиге (АПЛ), отставая от лидера на 15 очков. В последней игре Красные дьяволы сыграли вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1).

