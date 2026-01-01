Рус

У Росії поперли на Лобановського та його "конспекти"

Михайло Корнілов
Валерій Лобановський та Федір Кудряшов Новина оновлена 01 січня 2026, 13:57
Валерій Лобановський та Федір Кудряшов. Фото Getty Images

У мережі розкритикували гравця за слова про легендарного тренера

Колишній футболіст збірної Росії, гравець медіакоманди 2Drots Федір Кудряшов заявив про проблеми з тренерами у РФ. При цьому футбольний захисник згадав ім’я великого українського тренера Валерія Лобановського.

Що потрібно знати

  • Кудряшов заявив про проблеми з футбольними тренерами у Росії
  • Федір у своїй заяві згадав конспекти Лобановського
  • У мережі висміяли російського футболіста

Відповідний коментар Кудряшова наводить Cycle. За його словами, у РФ все ще працюють тренери, які використовують "конспекти Лобановського", через що футбол у Росії не розвивається.

Скільки у РПЛ молодих тренерів, які закінчили навчання? Навіть важко згадати. Натомість у нас є люди, які все ще тренують за конспектами Лобановського.

І їх беруть з однієї команди до іншої, при цьому не даючи шанс молодим тренерам. Хоча результат, гадаю, був би не гіршим.

Це свідчить про те, що залишається світогляд з минулого. Футбол розвивається, але у нас, зважаючи на все, або не хочуть рухатися вперед, або немає такої можливості.

Федір Кудряшов

У мережі висміяли Кудряшова, який "попер на Лобановського". При цьому деякі користувачі визнають, що футбол справді змінився з часів великого тренера. Інші вважають роботи Метра класикою, що не старіє.

Довідка: Конспекти Лобановського — це легендарні записи унікальної футбольної філософії тренера, його тактики та теорії, які він вів у об’ємних зошитах, що містять 200 записів. Деякі менеджери досі використовують дані записи як основу для своєї роботи. До речі, директор медіадепартаменту "Динамо" Київ Андрій Шахов у листопаді 2025 року розповідав, що конспекти Лобановського знаходилися в Олександра Шовковського.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У своєму останньому товариському матчі росіяни програли найгіршій команді Південної Америки.

Теги:
#Футбол #Валерій Лобановський