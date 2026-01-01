У Росії поперли на Лобановського та його "конспекти"

Скільки у РПЛ молодих тренерів, які закінчили навчання? Навіть важко згадати. Натомість у нас є люди, які все ще тренують за конспектами Лобановського.

І їх беруть з однієї команди до іншої, при цьому не даючи шанс молодим тренерам. Хоча результат, гадаю, був би не гіршим.

Це свідчить про те, що залишається світогляд з минулого. Футбол розвивається, але у нас, зважаючи на все, або не хочуть рухатися вперед, або немає такої можливості.