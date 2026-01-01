У Росії поперли на Лобановського та його "конспекти"
У мережі розкритикували гравця за слова про легендарного тренера
Колишній футболіст збірної Росії, гравець медіакоманди 2Drots Федір Кудряшов заявив про проблеми з тренерами у РФ. При цьому футбольний захисник згадав ім’я великого українського тренера Валерія Лобановського.
Що потрібно знати
- Кудряшов заявив про проблеми з футбольними тренерами у Росії
- Федір у своїй заяві згадав конспекти Лобановського
- У мережі висміяли російського футболіста
Відповідний коментар Кудряшова наводить Cycle. За його словами, у РФ все ще працюють тренери, які використовують "конспекти Лобановського", через що футбол у Росії не розвивається.
Скільки у РПЛ молодих тренерів, які закінчили навчання? Навіть важко згадати. Натомість у нас є люди, які все ще тренують за конспектами Лобановського.
І їх беруть з однієї команди до іншої, при цьому не даючи шанс молодим тренерам. Хоча результат, гадаю, був би не гіршим.
Це свідчить про те, що залишається світогляд з минулого. Футбол розвивається, але у нас, зважаючи на все, або не хочуть рухатися вперед, або немає такої можливості.
У мережі висміяли Кудряшова, який "попер на Лобановського". При цьому деякі користувачі визнають, що футбол справді змінився з часів великого тренера. Інші вважають роботи Метра класикою, що не старіє.
Довідка: Конспекти Лобановського — це легендарні записи унікальної футбольної філософії тренера, його тактики та теорії, які він вів у об’ємних зошитах, що містять 200 записів. Деякі менеджери досі використовують дані записи як основу для своєї роботи. До речі, директор медіадепартаменту "Динамо" Київ Андрій Шахов у листопаді 2025 року розповідав, що конспекти Лобановського знаходилися в Олександра Шовковського.
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У своєму останньому товариському матчі росіяни програли найгіршій команді Південної Америки.