Слова Шевченка викликали переполох у Росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Легенда футболу нароби|в галасу у РФ
Заява глави українського футболу Андрія Шевченка наробила шуму у мережі. Росіяни масового ображають президента Української асоціації футболу (УАФ), а російські політики вимагають покарати "Шеву".
Що потрібно знати
- "Шева" заявив, що країни, які підтримують Росію, потрібно усунути від участі в Олімпійських іграх
- У Росії вважають, що Шевченка треба покарати за "фашизм"
- Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Італії у лютому 2026 року
Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев у коментарі для sport-express.ru назвав Шевченка "фашистом". Він додав, що сам "Шева" не міг сказати такого.
Колись відомий футболіст, один із найкращих гравців у світі, який народився в Радянському Союзі й зараз очолює Футбольну федерацію України, говорить російською мовою, заявляє такі речі, які ніякого відношення до спорту не мають.
Шевченко прочитав папірець, який йому дали політичні лідери України. Зараз багато зірок виходять із такими не реалізованими заявами для того, щоб їх почули, побачили та почали цитувати.
Жаль, що Міжнародний Олімпійський комітет не відреагує на це. Такі гасла є націоналістичними, фашистськими. Ніхто не має права закликати світову спільноту усувати атлетів за національною ознакою.
Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми РФ В’ячеслав Фетісов назвав слова "Шеви" популізмом.
Це популізм. Ми багато чули останнім часом безглуздих заяв спортсменів, які були висловлені з погляду прояву якихось політичних амбіцій. Це те саме.
Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми РФ Світлана Журова заявила, що Шевченко "договориться, і Україна змагатиметься сама з собою".
Думаю, треба поширити його заяву якнайширше, щоб ці країни побачили, що він говорить. Ці політичні маніпуляції вже всім набридли. Якщо він хоче Китай, Бразилію, Індію, майже всю Африку усунути, тоді просто Україна сама змагатиметься.
Напередодні "Шева" виступив проти участі росіян та білорусів на Олімпіаді-2026, поки в Україні триває війна.
Усі країни, які стоять на боці Росії, мають бути виключені, доки триває війна. Ми маємо чинити тиск з усіх боків одночасно.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити Росію до Олімпіади-2026 за тими ж правилами, що діяли на Іграх у Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян. Наприклад, росіян не хочуть бачити в Італії в біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні пом’якшили санкції проти РФ. У грудні 2025 року Росія через міжнародний суд досягла зняття санкцій у лижному спорті, що створило небезпечний прецедент для світового спорту. РФ хоче провернути подібне та в інших видах спорту.