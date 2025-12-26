Колись відомий футболіст, один із найкращих гравців у світі, який народився в Радянському Союзі й зараз очолює Футбольну федерацію України, говорить російською мовою, заявляє такі речі, які ніякого відношення до спорту не мають.

Шевченко прочитав папірець, який йому дали політичні лідери України. Зараз багато зірок виходять із такими не реалізованими заявами для того, щоб їх почули, побачили та почали цитувати.

Жаль, що Міжнародний Олімпійський комітет не відреагує на це. Такі гасла є націоналістичними, фашистськими. Ніхто не має права закликати світову спільноту усувати атлетів за національною ознакою.