В России поперли на Лобановского и его "конспекты"
В сети раскритиковали игрока за слова о легендарном тренере
Бывший футболист сборной России, игрок медиа-команды 2Drots Федор Кудряшов заявил о проблемах с тренерами в РФ. При этом футбольный защитник упомянул имя великого украинского тренера Валерия Лобановского.
Соответствующий комментарий Кудряшова приводит Cycle. По его словам, в РФ все еще работают тренеры, которые используют "конспекты Лобановского", из-за чего футбол в России не развивается.
Сколько в РПЛ молодых тренеров, закончивших обучение? Я даже затрудняюсь вспомнить. Зато у нас есть люди, все еще тренирующие по конспектам Лобановского.
И их берут из одной команды в другую, при этом не давая шанс молодым тренерам. Хотя результат, думаю, был бы не хуже.
Это говорит о том, что у нас еще остается мировоззрение из прошлого. Футбол развивается, но у нас, судя по всему, либо не хотят двигаться вперед, либо нет такой возможности.
В сети высмеяли Кудряшова, который "попер на Лобановского". При этом некоторые пользователи признают, что футбол действительно изменился со времен великого тренера. Другие считают работы Мэтра нестареющей классикой.
Справка: Конспекты Лобановского — это легендарные записи уникальной футбольной философии тренера, его тактики и теории, которые он вел в объемных тетрадях, содержащие 200 записей. Некоторые менеджеры до сих пор используют данные записи как основу для своей работы. К слову, директор медиадепартамента "Динамо" Киев Андрей Шахов в ноябре 2025 года рассказывал, что конспекты Лобановского находились у Александра Шовковского.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В своем последнем товарищеском матче россияне проиграли худшей команде Южной Америки.