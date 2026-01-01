В России поперли на Лобановского и его "конспекты"

В сети раскритиковали игрока за слова о легендарном тренере

Бывший футболист сборной России, игрок медиа-команды 2Drots Федор Кудряшов заявил о проблемах с тренерами в РФ. При этом футбольный защитник упомянул имя великого украинского тренера Валерия Лобановского.

Что нужно знать

Кудряшов заявил о проблемах с футбольными тренерами в России

Федор в своем заявлении упомянул конспекты Лобановского

В сети высмеяли российского футболиста

Соответствующий комментарий Кудряшова приводит Cycle. По его словам, в РФ все еще работают тренеры, которые используют "конспекты Лобановского", из-за чего футбол в России не развивается.

Сколько в РПЛ молодых тренеров, закончивших обучение? Я даже затрудняюсь вспомнить. Зато у нас есть люди, все еще тренирующие по конспектам Лобановского. И их берут из одной команды в другую, при этом не давая шанс молодым тренерам. Хотя результат, думаю, был бы не хуже. Это говорит о том, что у нас еще остается мировоззрение из прошлого. Футбол развивается, но у нас, судя по всему, либо не хотят двигаться вперед, либо нет такой возможности. Федор Кудряшов

В сети высмеяли Кудряшова, который "попер на Лобановского". При этом некоторые пользователи признают, что футбол действительно изменился со времен великого тренера. Другие считают работы Мэтра нестареющей классикой.

Справка: Конспекты Лобановского — это легендарные записи уникальной футбольной философии тренера, его тактики и теории, которые он вел в объемных тетрадях, содержащие 200 записей. Некоторые менеджеры до сих пор используют данные записи как основу для своей работы. К слову, директор медиадепартамента "Динамо" Киев Андрей Шахов в ноябре 2025 года рассказывал, что конспекты Лобановского находились у Александра Шовковского.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В своем последнем товарищеском матче россияне проиграли худшей команде Южной Америки.