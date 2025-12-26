В Іспанії футболіст отримав найдивнішу червону картку в історії (відео)

Через кілька днів червона картка була скасована

В одному із нижчих дивізіонів чемпіонату Іспанії з футболу глядачі стали свідками неоднозначного моменту. Рефері виписав футболісту пряму червону картку, яку вже охрестили у мережі "унікальною".

Що потрібно знати

В Іспанії рефері видалив гравця, якому завадив сам

Момент завірусився в мережі

Футбольна влада скасувала рішення арбітра

Cedeira SD приймала на своєму полі С.С.RD Perlio. Гра завершилася з рахунком 0:2 на користь гостей, а також великим суддівським скандалом, повідомляє lavozdegalicia.

Річ у тому, що рефері ухвалив неоднозначне рішення про видалення футболіста господарів Даніеля Белласа. На початку другого тайму Cedeira SD отримала право на кутовий. Рефері Фернандо Карунчо зайняв стандартну позицію біля лінії штрафного майданчика, але не врахував, що саме в його зону буде виконано стандарт. Даніель намагався обробити м’яч чи пробити, але не зумів, адже на його шляху опинився арбітр. Після жорсткого зіткнення суддя показав Белласу пряму червону картку.

У звіті Карунчо пояснив, чому дав футболістові пряму червону картку. Рефері мотивував своє рішення тим, що Даніель "збив його з ніг поштовхом ззаду, застосувавши надмірну силу, коли м’яч був у грі".

Через кілька днів Комітет зі змагань ухвалив рішення скасувати червону картку, показану Белласу. Компетентний орган вважає, що поштовху, описаного у звіті судді, не було, оскільки, як вони додають, "Беллас не робив жодних дій із наміром штовхнути або зрушити з місця суддю". При цьому Комітет визнає, що рішення судді може бути зрозумілим з огляду на його положення.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дивний випадок у чемпіонаті Албанії. Воротар, припустившись безглуздої помилки, просто покинув поле.