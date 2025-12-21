Російський олімпієць нишком втік із РФ: поплічник Путіна вимагає розплати

Російський борець виступатиме за іншу країну

Президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі розповів про втечу борця збірної РФ. Російський олімпієць Шаміль Мамедов перейшов під прапор Болгарії.

Що потрібно знати

Мамедов нишком змінив спортивне громадянство

Михайло визнав проблему втечі російських борців

Маміашвілі хоче отримати гроші з країн за натуралізації атлетів

Відповідний коментар Маміашвілі наводить vseprosport.ru. Михайло зазначив, що Мамедов отримав паспорт Болгарії нишком.

Спочатку такі спортсмени спочатку ловлять тишу, отримують тишком паспорти інших країн, а потім починають повідомляти про своє рішення, коли вже назад дороги немає і нічого не зміниш, у людини паспорт на руках. Михайло Маміашвілі

За словами Мамедова, Росія має вимагати "велику грошову компенсацію" у Болгарії та інших країн, які переманюють російських борців. Це нібито зменшить кількість переходів із РФ.

Насильно всіх не втримаєш, звісно. Але я бачу такі шляхи, щоб зупинити від’їзд наших борців. Потрібно запровадити велику грошову компенсацію, щоб країна, до якої переходить наш борець, виплачувала її нам. Михайло Маміашвілі

Зазначимо, Маміашвілі є затятим поплічником президента РФ Володимира Путіна. Раніше він порівняв війська Вермахту з російськими спортсменами, а також оскандалився на чемпіонаті Європи-2024. Маміашвілі, який проводив нагородження, назвав переможця змагань албанця Чермена Валієва "зрадником". Річ у тому, що Валієв до лютого 2024 виступав за збірну Російської Федерації.