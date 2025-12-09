Батьківщина у Потапової одна – Росія, Батьківщину неможливо змінити. А ось зрадником Батьківщини стати можна, що й сталося у її випадку. Перебравшись до Австрії, Потапова стала трохи ближче до Гітлера. Хоча навряд чи в неї вистачить розуму на таке образне мислення. Ця тенісистка показала, що вона — звичайна релокантка.

Її використовуватимуть у спорті в Австрії, поки вона може бігати, стрибати. А потім Потапова стане не потрібна там і вона почне говорити, що помилилася. Тільки в Росію нехай не повертається, нам вона точно не потрібна. Країні важко, а вона втекла та ще й нахвалює Австрію. Ну, і скатертиною доріжка їй. Ракетку тільки не зламай, коли побіжиш!