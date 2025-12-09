"Стала ближче до Гітлера": у Росії звинуватили тенісистку у зраді
Спортсменка змінила громадянство та нарвалася на критику депутата
Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов прокоментував перехід відомої російської тенісистки Анастасії Потапової під інший прапор. 51-ша ракетка світу назвала Австрію своєю новою батьківщиною.
- Потапова вирішила виступати за Австрію
- Тенісистка назвала Австрію "новою батьківщиною"
- Мілонов вважає рішення Анастасії "зрадою"
Відповідний коментар Мілонова наводить vseprosport.ru. За його словами, Анастасія зрадила батьківщину. Крім того, Віталій заявив, що спортсменка "стала ближчою до Гітлера". Російський депутат, мабуть, зробив відсилку на місце народження Адольфа Гітлера, який народився в австрійському місті Браунау-на-Інні
.
Батьківщина у Потапової одна – Росія, Батьківщину неможливо змінити. А ось зрадником Батьківщини стати можна, що й сталося у її випадку. Перебравшись до Австрії, Потапова стала трохи ближче до Гітлера. Хоча навряд чи в неї вистачить розуму на таке образне мислення. Ця тенісистка показала, що вона — звичайна релокантка.
Її використовуватимуть у спорті в Австрії, поки вона може бігати, стрибати. А потім Потапова стане не потрібна там і вона почне говорити, що помилилася. Тільки в Росію нехай не повертається, нам вона точно не потрібна. Країні важко, а вона втекла та ще й нахвалює Австрію. Ну, і скатертиною доріжка їй. Ракетку тільки не зламай, коли побіжиш!
Перехід Потапової викликав справжню істерику у Росії. Справа в тому, що Анастасія назвала Австрію "новою батьківщиною".
Рада повідомити всіх вас, що моя заява на отримання громадянства була схвалена австрійським урядом.
Австрія — місце, яке я люблю, де мене тепло приймають і де почуваюся абсолютно як удома. Мені дуже подобається перебувати у Відні, і я з нетерпінням чекаю, щоб зробити це місто своїм другим будинком. У рамках цього з гордістю оголошую, що починаючи з 2026 року я представлятиму свою нову батьківщину, Австрію, у своїй професійній тенісній кар’єрі.
Раніше триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, депутат Держдуми РФ Ірина Родніна, говорячи про перехід Потапової, випадково порівняла Росію з болотом.
Нагадаємо, в українському тенісі пролунав скандал. Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський різко висловився про поведінку Віталія Сачка на турнірі у Меці (Франція). Сачко сенсаційно обіграв Олександра Бублика з Казахстану, а після гри тенісисти обійнялися. Сергій вважає, що Віталію не варто обіймати Бублика, який має російське походження, а потім говорити на камеру "Слава Україні!"