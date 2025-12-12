У Росії вимагали вибачень за втрачену Олімпіаду
Головний спортивний орган світу розпочав процедуру повернення РФ у міжнародний спорт
Керівництво олімпійського спорту допустило російських юніорів до міжнародних змагань із прапором та гімном. Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова вимагає вибачень від Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Що потрібно знати
- МОК дозволив російським юніорам виступати на міжнародних змаганнях без обмежень
- Тарасова вимагає вибачень за "незаконне усунення"
- Санкції проти російського спорту діють у зв’язку із повномасштабним вторгненням РФ в Україну
Відповідний коментар Тарасової наводить "Матч ТВ". За її словами, МОК має вибачитись перед Росією.
Я думаю, що вони не тільки мають нас допустити, а й вибачитися перед нами за те, що зробили, це є незаконним. Я особисто – людина, яка пропрацювала 55 років у збірній тренеркою, не можу сказати їм дякую за те, що вони зробили.
На Олімпійських іграх ми вже не виступаємо всією командою. Вони все зробили для цього, ми б у всіх видах могли б боротися.
Нагадаємо, МОК вирішив допустити Росію до Олімпіади-2026 за тими ж правилами, що діяли на Іграх у Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян. Наприклад, росіян не хочуть бачити в Італії в біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні пом’якшили санкції проти РФ. У грудні 2025 року Росія через міжнародний суд досягла зняття санкцій у лижному спорті, що створило небезпечний прецедент для світового спорту. РФ хоче провернути подібне та в інших видах спорту.