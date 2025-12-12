У Росії вимагали вибачень за втрачену Олімпіаду

Я думаю, що вони не тільки мають нас допустити, а й вибачитися перед нами за те, що зробили, це є незаконним. Я особисто – людина, яка пропрацювала 55 років у збірній тренеркою, не можу сказати їм дякую за те, що вони зробили.

На Олімпійських іграх ми вже не виступаємо всією командою. Вони все зробили для цього, ми б у всіх видах могли б боротися.