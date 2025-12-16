В Україні скасують скандальний наказ: все через перемогу Росії у міжнародному суді

Влада прийняла важливе рішення у спорті

У вівторок, 16 грудня, голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт повідомив про зміну правил для українських атлетів під час змагань із представниками країн-агресорів. Українським спортсменам дозволять брати участь у турнірах, де росіяни та білоруси виступають без обмежень (з прапором та гімном).

Що потрібно знати

Росія судиться зі спортивними федераціями й вже здобула кілька перемог

Указ Мінспорту №4435 від 26 липня 2023 року планують скасувати

Гутцайт вважає, що українцям варто змагатися на міжнародній арені, попри повернення прапора РФ у деяких дисциплінах

Відповідну заяву Гутцайт зробив під час телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Суспільне Спорт". За його словами, незабаром Мінспорту України скасує свій скандальний указ №4435, який забороняв українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни чи білоруси під своїми національними прапорами. Це рішення відкриє дорогу українським паралімпійцям на Ігри-2026.

Я вважаю, що нам потрібно брати участь у всіх міжнародних змаганнях. Майже чотири роки йде війна, ми і так багато втратили у спорті: більш як 600 спортивних об'єктів втрачено. Наші спортсмени страждають у підготовці до міжнародних змагань, ми бачимо, скільки дітей втратили у дитячо-юнацьких школах, скільки дітей з батьками поїхали за кордон. Тому треба брати участь у цих змаганнях. Звісно, що так, як і вирішили перед цим: не тиснемо руки, не стоїмо поруч з п'єдесталом, питання спільного фото взагалі не підіймаємо — це заборонено, це всі спортсмени розуміють, вони вже обізнані й знають, як треба себе вести на міжнародних змаганнях. Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити РФ до Ігор-2026 за тими самими правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Однак деякі міжнародні федерації, наприклад, Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) виступила проти цього рішення та відмовила росіянам у видачі нейтрального статусу для участі у відборі на Олімпійські ігри. РФ звернулася до Спортивного арбітражного суду (CAS) і виграла позов проти FIS. CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників та сноубордистів до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих самих умовах, що й спортсменів з інших країн.

Це створило небезпечний прецедент, який запустив ланцюгову реакцію. Пізніше апеляційний трибунал Міжнародної федерації бобслею і скелетону (IBSF) визнав незаконним рішення конгресу організації про заборону на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях, а CAS частково задовольнив апеляцію Федерації санного спорту Росії (ФССР) і ухвалив допустити російських саночників до участі у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

Нагадаємо, через указ Мінспорту №4435 багато українських спортсменів не виступали на міжнародних турнірах, де росіяни змагалися з прапором і гімном. Подібне сталося на ЧС-2025 з дзюдо. Україна бойкотувала турнір, через що низка українських дзюдоїстів змінили спортивне громадянство.