Российский олимпиец втихую сбежал из РФ: приспешник Путина требует расплаты

Насильно всех не удержишь, конечно. Но я вижу следующие пути для того, чтобы приостановить отъезд наших борцов. Нужно ввести крупную денежную компенсацию, чтобы страна, в которую переходит наш борец, выплачивала ее нам.

При этом какой бы ни была компенсация, невозможно измерить и полноценно компенсировать многолетний труд тренеров. Как оценить конкурентную среду в России, мастерство и влюбленность в свое дело детского тренера, который воспитал сильного спортсмена?