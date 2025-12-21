Российский олимпиец втихую сбежал из РФ: приспешник Путина требует расплаты
Российский борец будет выступать за другую страна
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о побеге борца сборной РФ. Российский олимпиец Шамиль Мамедов перешел под флаг Болгарии.
Что нужно знать
- Мамедов втихую сменил спортивное гражданство
- Михаил признал проблему бегства российских борцов
- Мамиашвили хочет денег от других стран за натурализацию атлетов
Соответствующий комментарий Мамиашвили приводит vseprosport.ru. Михаил отметил, что Мамедов получил паспорт Болгарии втихую.
Изначально такие спортсмены сначала ловят тишину, получают втихую паспорта других стран, а потом начинают сообщать о своем решении, когда уже назад дороги нет и ничего не поменяешь, у человека паспорт на руках.
По словам Мамедова, Россия должна требовать "крупную денежную компенсацию" у Болгарии и других стран, которые переманивают российских борцов. Это якобы уменьшит количество переходов из РФ.
Насильно всех не удержишь, конечно. Но я вижу следующие пути для того, чтобы приостановить отъезд наших борцов. Нужно ввести крупную денежную компенсацию, чтобы страна, в которую переходит наш борец, выплачивала ее нам.
При этом какой бы ни была компенсация, невозможно измерить и полноценно компенсировать многолетний труд тренеров. Как оценить конкурентную среду в России, мастерство и влюбленность в свое дело детского тренера, который воспитал сильного спортсмена?
Отметим, Мамиашвили является ярым приспешником президента РФ Владимира Путина. Ранее он сравнил войска Вермахта с российскими спортсменами, а также оскандалился на чемпионате Европы-2024. Мамиашвили, который проводил награждение, назвал победителя соревнований албанца Чермена Валиева "предателем". Дело в том, что Валиев до февраля 2024 года выступал за сборную РФ.