Суперник Джошуа встановив унікальний рекорд у боксі, який неможливо побити
Американський боксер використав прийом з іншого виду спорту під час поєдинку
Колишній дворазовий чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) провів знаковий бій проти боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО). Поєдинок завершився вбивчим нокаутом та встановив унікальний рекорд.
Що потрібно знати
- Джошуа зупинив Пола у шостому раунді
- Пол рятувався від Ентоні за допомогою "спроб тейкдауну"
- У мережі нарахували 13 подібних дій, які заборонені у боксі
Річ у тім, що під час боксерського бою Пол, рятуючись від ударів британського гіганта, кидався тому в ноги або влаштовував боротьбу. У ММА такий прийом називають спробою тейкдауну. Загалом Джейк 13 разів намагався перевести опонента у партер, передає AFeldman MMA.
Дивовижна статистика: Джейк Пол зробив 13 спроб переведення в партер проти Ентоні Джошуа, завдавши всього 16 ударів.
Боксерський рекорд, який ніколи не буде побитий.
Видно, що дев’ята спроба переведення в партер стала останньою краплею для Ей Джея.
Додамо, що спочатку суддя ніяк не реагував на падіння Пола, проте терпіння рефері закінчилося і він почав відраховувати американцю нокдауни. Офіційно Джейк тричі побував у нокдаунах та один раз у нокауті.
