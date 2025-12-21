Суперник Джошуа встановив унікальний рекорд у боксі, який неможливо побити

Американський боксер використав прийом з іншого виду спорту під час поєдинку

Колишній дворазовий чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) провів знаковий бій проти боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО). Поєдинок завершився вбивчим нокаутом та встановив унікальний рекорд.

Що потрібно знати

Джошуа зупинив Пола у шостому раунді

Пол рятувався від Ентоні за допомогою "спроб тейкдауну"

У мережі нарахували 13 подібних дій, які заборонені у боксі

Річ у тім, що під час боксерського бою Пол, рятуючись від ударів британського гіганта, кидався тому в ноги або влаштовував боротьбу. У ММА такий прийом називають спробою тейкдауну. Загалом Джейк 13 разів намагався перевести опонента у партер, передає AFeldman MMA.

Дивовижна статистика: Джейк Пол зробив 13 спроб переведення в партер проти Ентоні Джошуа, завдавши всього 16 ударів. Боксерський рекорд, який ніколи не буде побитий. Видно, що дев’ята спроба переведення в партер стала останньою краплею для Ей Джея. AFeldmanMMA

Додамо, що спочатку суддя ніяк не реагував на падіння Пола, проте терпіння рефері закінчилося і він почав відраховувати американцю нокдауни. Офіційно Джейк тричі побував у нокдаунах та один раз у нокауті.

