У березні на "нових" пенсіонерів чекає сюрприз

Раніше ці виплати не підлягали перерахунку

З 2025 року з 1 березня в Україні проводиться індексація раніше призначених пенсій. У цьому році все буде так само.

Як написали в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, пенсії, оформлені у 2021-2025 роках і раніше не індексовані згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", також підлягають перерахунку у 2026 році.

Коли почало діяти це правило

Пояснимо, що таку практику індексації уряд розширив у 2025 році. Пенсії, призначені у 2021-2024 роках включно, були перераховані шляхом підвищення показника середньої зарплати на визначені коефіцієнти (наприклад, для пенсій 2021 року коефіцієнт складав 1,0575; для 2022 — 1,046; для 2023 — 1,0345; для 2024 — 1,023), як раніше повідомляли у Пенсійному фонді.

Це стало новацією, адже раніше таких виплат могли не індексувати щороку, особливо якщо пенсія була призначена не за "старими" правилами. Тепер практика перерахунку поширилась і на ці роки, щоб зменшити різницю у розмірах пенсій, призначених у різні роки.

Як результат, пенсії 2021-2024 років вже отримали перерахунок, а аналогічний підхід застосують й у 2026 році під час індексації.

