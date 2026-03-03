Українці не купують нові квартири через війну: хто бере іпотеку та скільки треба заробляти, щоб виплатити

Кожна п'ята квартира купується у кредит

Під час війни ринок нерухомості в Україні не досить активний, адже українці з обережністю ставляться до великих покупок. Втім іпотеки беруть частіше, ніж купують житло одразу.

Про це "Телеграфу" розповіла Діляра Мустафаєва, керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу". За її словами, наразі купівля квартири — це приблизно дві третини усіх угод.

Наразі найбільший попит зосереджений на невеликому й відносно недорогому житлі на вторинному ринку: середня площа квартири становить 38 кв. м, будинку — 70 кв. м.

"Ринок і далі "тягне" вторинка — це логічно в умовах війни: люди шукають простіші, зрозуміліші та дешевші рішення, а на первинці попит стримують і безпекові ризики, і розрив між тим, що пропонують на продаж, та тим, що покупці хочуть отримати за ці гроші", — коментує Мустафаєва.

Зазначається, що активний ріст ринку нерухомості гальмується ризиками через війну. Особливо враховуючи руйнування та проблеми зі світлом. При цьому пропозиція зростає, адже добудовуються нові комплекси. Але є випадки, коли забудовники через брак фінансів створюють лояльні умови для купівлі.

Загальний стан ринку купівлі-продажу житла зараз наступний: частка угод з використанням іпотечних кредитів у І-II кварталах 2025 року становила 2%, а у III кварталі зросла до 3%.

"Якщо дивитися на ринок у цілому, іпотека поки не є масовим драйвером продажів. Вона "працює" більш помітно в сегменті нового житла, де кожна п’ята квартира купується в кредит. Однак така тенденція — це переважно здобуток програми "єОселя"", — зазначає Діляра Мустафаєва.

За її словами, на первинному ринку купівля житла з використанням іпотеки становить 60% від загального обсягу, а 44% угод укладаються під готове житло від забудовників.

Що з доступністю житла в Україні

У Києві станом на 30.11.2025 цей показник становив 8,6 року (проти 9,8 року станом на 30.11.2024). Тобто фактично доступність покупки життя без кредитів низька: у середньому родині потрібно спрямовувати всі доходи понад 8 років.

При цьому для безпечного обслуговування кредиту щомісячний платіж не повинен перевищувати 40% доходу родини. За розрахунками НБУ, для обслуговування пільгових кредитів за програмою "єОселя" достатньо доходу близько 30 тис. грн на місяць для ставки 3% та близько 42 тис. грн — для ставки 7%. Водночас для кредитів за ринковими ставками потрібні значно вищі доходи: зокрема, для обслуговування кредиту під 18% — близько 84 тис. грн на місяць, тоді як середня зарплата по Україні за грудень 2025 року становила близько 31 тис. грн.

"Саме розрив між потрібними доходами для "ринкової" іпотеки та реальними доходами більшості домогосподарств звужує коло позичальників і стримує розвиток іпотечного ринку. Навіть за сценарію можливого зниження облікової ставки у 2026 році доступність ринкової іпотеки, за оцінками, залишатиметься помірною", — підкреслює Діляра Мустафаєва.

