"Не купуйте навіть по акції": названо продукти, які варто оминати в супермаркетах

Деякі види продуктів у супермаркетах не рекомендується купувати навіть за акцією. У деяких випадках вони можуть навіть нашкодити.

Мова про попередньо нарізані продукти.

"Саме сирні та м’ясні нарізки брати ніколи не варто. Справа в тому, що в них кладуть продукти, які вже полежали достатньо часу", — пишуть журналісти.

До того ж, додається у матеріалі, термін придатності такого товару достеменно невідомий, адже ніхто не знає, скільки часу продукти лежали до того, як їх упакували.

"Такі продукти не потрібно купувати навіть за дуже привабливими цінами, адже толку від них ніякого, а ось шкоди вони можуть завдати великої", — зазначається у статті.

