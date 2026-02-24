Не годуйте смітник: які продукти не можна купувати навіть із 90% знижкою

Не намагайтеся зекономити

Червоні цінники та шалені знижки часто затуманюють здоровий глузд, перетворюючи похід за продуктами на полювання за вигодою. Однак іноді за "акційною" ціною ховається не щедрість магазину. Мова йде за нарізані фрукти овочі та м'ясо з терміном, який добігає кінця.

Щоб не витратити зекономлені гроші, варто знати, на що дивитися, крім цифр на етикетці. "Телеграф" розповість детальніше, що не варто купувати в магазинах.

Вакуум, який перестав бути захистом

Перше, на що варто звернути увагу — це стан упаковки. Якщо ви бачите, що плівка на ковбасі, сирі чи рибі "гуляє", а всередині з'явилося повітря або конденсат — вакуум порушено. У такий момент продукт перетворюється на бомбу сповільненої дії: як тільки всередину потрапляє кисень, термін придатності скорочується з місяців до лічених годин. Купуючи таку позицію, ви фактично платите за продукт, який уже почав розкладатися.

Вакуумна упаковка

Стікери-невидимки та "магія" дат

Ще один популярний трюк марчендайзерів — наклеювання нових стікерів поверх заводського маркування. Це справжня "магія" перетворення старого товару на свіжий. Завжди намагайтеся зазирнути під верхню етику. Якщо під нею виявиться інша дата або ж заводське маркування навмисно затерте — перед вами "товар-зомбі". Його термін життя подовжили штучно, і жодна знижка не виправдає таку покупку.

Термін придатності

Останній день для молока та м'яса

Окрему небезпеку становлять м'ясо та молочні продукти, термін придатності яких спливає "сьогодні-завтра". Тут справа навіть не у самій даті, а в логістиці. Ми ніколи не знаємо достеменно, чи дотримувався температурний режим під час доставки або розвантаження. Наприкінці терміну придатності кількість бактерій у таких продуктах і так є граничною.

Мʼясо та молочна продукція

Ознаки температурних гойдалок

Навіть якщо дата на упаковці ідеальна, сам вигляд товару може розповісти про порушення умов зберігання. Відчуваєте всередині пачки з овочами чи пельменями одну суцільну крижану брилу? Це вірна ознака того, що товар розморожувався і був заморожений повторно. Так само варто оминати полиці зі здутими кришками на йогуртах чи консервах.

