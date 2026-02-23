Під виглядом акції вам продадуть тухляк: які консерви не можна купувати навіть за копійки

Розпізнати пошкоджений товар можна досить швидко

Маркетингові акції в супермаркетах часто стають справжнім порятунком для сімейного бюджету. Проте серед жовтих цінників ховається категорія товарів, купувати які не варто навіть за безцінь — це стосується і консервованої продукції.

"Телеграф" розповість, що купувати не варто. Ми поділимося інформацією, на що варто звернути увагу.

Уявна економія та реальна загроза

На перший погляд, невелика вм’ятина на жерстяній банці здається суто косметичним дефектом, який не впливає на смак кукурудзи, тунця чи паштету. Проте консервна банка — це складна інженерна конструкція, яка тримається на абсолютній герметичності.

Пошкоджені консервні банки

Ціна на більшість популярних консервів залишається доступною для пересічного покупця, тому намагання заощадити ще кілька гривень на зім’ятій тарі — це необдуманий ризик.

Що відбувається всередині банки

Коли банка зазнає удару, на її корпусі з’являються мікротріщини, які неможливо побачити без мікроскопа. Цього мінімального пошкодження достатньо, щоб усередину проникло повітря і бактерії.

Консервна банка

Ще одна прихована небезпека полягає у внутрішньому покритті. Кожна сучасна банка зсередини вкрита тонким шаром спеціального харчового лаку, який захищає їжу від безпосереднього контакту з металом. При сильному ударі або деформації цей лак тріскається і відшаровується. В результаті починається процес окислення продукту, що насичує їжу сполуками заліза або алюмінію.

Як уберегти себе

Якщо ви бачите банку з вм’ятиною на шві, іржею або здутою кришкою — залиште її на полиці. Навіть якщо знижка сягає 50% або 70%.

Обирайте лише товари з ідеально рівними боками та герметичними швами, щоб кожна вечеря була не лише смачною, а й безпечною.

Раніше "Телеграф" писав, що названо продукти, які варто оминати в супермаркетах.