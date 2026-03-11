Пастка на касі: як супермаркети змушують нас більше платити

Ви будете здивовані

Поки покупці звикають до високих цін, супермаркети впроваджують психологічні та технічні хитрощі. Це змушує нас переплачувати навіть тоді, коли ми впевнені у своїй економії.

"Телеграф" розповість, як вас можуть надурити. Ми розповімо про дві популярні схеми

Схема "1+1 не завжди два"

В українських мережах все частіше використовують подвійні цінники. Велика ціна вказана за умови купівлі двох одиниць товару, а дрібним шрифтом знизу — вартість за одну штуку, яка часто на 40-60% вища. Покупець бере один товар, очікуючи знижку, але на касі пробивається повна сума. Таким чином вас намагаються впіймати на уважність.

У супермаркетах Британії (наприклад, Tesco) пішли далі — там вводять "ціни для членів клубу". Про це пише News.sky. Якщо у вас немає картки лояльності, ціна може бути вдвічі вищою. В Україні теж можна зустріти подібне, мережа "АТБ" має таку практику.

"АТБ" персональна знижка

"Ваговий фантом"

Класика, що отримала нове дихання. На касах самообслуговування ваги можуть бути відкалібровані з мінімальною похибкою у 5-10 грамів. Якщо ви купуєте дорогі делікатеси, горіхи чи екзотичні фрукти, ця "дрібниця" приносить магазину мільйонні прибутки в масштабах мережі.

Також варто звернути увагу на те, що магазини самі фасують товар (сир, ковбасу) і клеять стікер, де вага вказана вже з урахуванням важкої пластикової тари або навіть абсорбуючої підкладки, яка ввібрала вологу. Ви платите за пластик за ціною пармезану.

