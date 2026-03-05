Тюльпани, троянди чи щось екзотичне? Які квіти подарувати жінці на 8 Березня

Вибір квітів залежить від бюджету та вашої фантазії

Міжнародний жіночий день — свято, яке відзначається 8 березня та покликане привертати увагу до прав жінок. Цього дня прийнято обдаровувати жінок увагою, вітаннями, подарунками та квітами. До вибору букета варто підійти особливо відповідально.

"Телеграф" розповідає, які квіти можна подарувати жінці на 8 Березня.

Весняна класика

Ці квіти з’являються у магазинах саме до березня і найкраще передають атмосферу пробудження природи. Найпопулярнішими серед них є тюльпани. Вони є символом свята 8 Березня та класичним варіантом для букета. Залежно від того, кому даруєте, підбирайте кольори та відтінки тюльпанів, їх зараз дуже багато.

Ще один класичний варіант — мімоза, яка має пухнасті жовті гілки з неповторним ароматом. Зараз модно дарувати як оберемок мімози окремо, так і додавати її до збірних букетів для акценту.

Також до класики належать нарциси. Яскраві та життєрадісні квіти, які чудово виглядають у лаконічних весняних букетах.

Для особливих випадків

Якщо у вас до жінки є романтичні почуття, то й квіти потрібно обрати відповідні. Якщо хочеться підкреслити статус або глибину почуттів, вибирайте піоноподібні троянди. Вони виглядають набагато розкішніше звичайних троянд і мають тонкий аромат.

Також відмінним вибором для романтичного букета стануть ранункулюси. Останніми роками ці квіти стали особливо популярними. Вони схожі на щось середнє між трояндою та півонією, виглядають дуже вишукано та довго стоять.

Ще один безпрограшний варіант — ніжні та пухнасті гортензії. Одна велика квітка може замінити цілий букет. Виглядають ефектно та дуже "інстаграмно".

Оригінальні рішення

Для тих, хто цінує індивідуальність чи практичність підійдуть оригінальні рішення у вигляді квіток у горщиках. Це не звичайні вазони, а весняні крокуси, гіацинти чи маленькі троянди. Відмінний варіант, якщо жінка любить займатися рослинами — вони будуть тішити її довго.

Цікавий і довговічний варіант — сухоцвіти. Такий букет простоїть місяці (і навіть роки), нагадуючи про свято.

До екзотики можна віднести еустому, яка також стала популярною в останні роки. Її часто називають "ірландською трояндою". Вона дуже ніжна, стійка і виглядає вкрай романтично та ніжно.

