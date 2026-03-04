Чим потішити донечку на 8 Березня: цікаві ідеї подарунків для дівчаток різного віку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Подарунки для маленьких дітей та підлітків відрізняються
Міжнародний жіночий день — свято, яке покликане привернути увагу до прав жінок. Воно відзначається щорічно 8 березня і цього дня прийнято вітати всіх жінок – від дорослих до найменших. Вибір подарунка на 8 Березня для дочки — це завжди баланс між "милотою" та практичністю. Щоб не помилитися, варто враховувати, що інтереси в 5 років і в 15 — це два різні всесвіти.
"Телеграф" розповідає, що подарувати дівчаткам різного віку, щоб усі залишилися задоволені на свято 8 Березня.
Ідеї подарунків для маленьких дівчаток (3-10 років)
- Набір для створення прикрас
Маленькі намистини, шарми та волосінь. Це не просто подарунок, а годину-дві тиші для батьків та розвиток дрібної моторики для дитини.
- Дитяча косметика на водній основі
Блиски для губ з ароматом солодощів та лаки, які знімаються як плівочка, дозволять дівчинці почуватися принцесою без шкоди для шкіри.
- Нічник-проектор або м’яка іграшка-грілка
Нічник, який перетворює стелю на зоряне небо, або затишна іграшка із зернами лаванди всередині, яку можна нагріти в мікрохвильовій печі для міцного сну.
- Творча валізка
Ще один варіант – це набір для малювання водою, гравюри чи ліплення з повітряного пластиліну. Головне — більше блискіток, і дитина буде щасливою.
- Інтерактивна сумочка-улюбленець
Сумка або рюкзачок, який моргає та видає звуки, точно сподобається маленькій дочці. І аксесуар, і віртуальний друг в одному флаконі.
Ідеї подарунків для дівчаток-підлітків (11-17 років)
- Кільцева лампа або гнучка LED-стрічка
Якщо донька обожнює знімати відео і тік-токи, або просто любить затишок у своїй кімнаті, правильне світло — це те, що їй сподобається. Розумні стрічки, що змінюють колір зі смартфона, зараз у топі серед підлітків.
- Набір для догляду
Якісні патчі, тканинні маски, бомбочки для ванни з незвичайними ароматами та пов’язка на голову з вушками. Головне — щоб упаковка виглядала стильно та молодіжно, тоді вона точно оцінить.
- Портативний принтер для фото
Невеликий гаджет, який миттєво друкує фотки з телефону, — це чудовий подарунок для дівчинки-підлітка. В епоху цифрових фото паперові картки на стіні цінуються подвійно.
- Стильний шоппер або піктограми/піни
Підлітки люблять стилізувати свої речі та образи. Якісний шоппер з принтом улюбленої групи або аніме — безпрограшний варіант.
- Сертифікат в улюблений магазин або на майстер-клас
У цьому віці свобода вибору – ось найкращий подарунок для дівчинки. Чи це магазин косметики, одягу чи урок зі створення бенто-тортів. Подаруйте дочці сертифікат на те, що вона любить, і побачите захоплення в її очах.
Раніше "Телеграф" розповідав, що подарувати дружині на 8 Березня, якщо бюджет обмежений. Варіанти до 1000 грн.