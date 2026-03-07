Не покупайте цветы, пока не узнаете это. Как нас обманывают на 8 марта (фото)

Торговцы знают множество способов скрыть плачевное состояние цветов

Цветы на 8 марта – это традиционный подарок для женщин и девушек. Но недобросовестные продавцы обманывают покупателей, и вместо приятного презента можно получить сплошное разочарование.

Флористы прибегают как к очевидным, так и к более скрытым уловкам. Сайт Social.org рассказал, как не попасть на их крючок.

Цветы экзотических оттенков

Флористы окрашивают некачественные цветы

С помощью покраски продавцы скрывают небольшие дефекты, пятна или увядшие лепестки. Чтобы выкрасить цветок, флористы либо держат его в воде с анилиновым красителем, либо окрашивают аэрозольной краской. Такие цветы "проживут" в домашних условиях – 2-3 дня.

Блестки на лепестках

Блестки скрывают недостатки

Цветы, покрытые блестками, скорее всего, с "нюансами". Таким образом торговцы обычно пытаются скрыть недостатки на цветах светлых оттенков — увядшие края лепестков или пятна.

Избыток яркой упаковки и излишний декор

Яркая упаковка и избыток декора в букете – способ отвлечь покупателя от некачественных цветов. Лучше выбрать цветы и попросить завернуть их и украсить.

Цветы, собранные из отдельных лепестков

Слева розы, собранные из отдельных лепестков, справа – настоящие

Опытный флорист легко может смастерить из опавших лепестков красивый бутон и даже целый букет. Требуется только немного времени и специальный клей. Стоять такие цветы не будут.

Элементы, поддерживающие цветы

Букет, держащийся благодаря специальным элементам

Такой букет выглядит необычно и может показаться изысканным. Однако на самом деле, эти "ресницы" имеют задачу поддерживать увядающие цветы.

Бутоны, которые никогда не распустятся

Многие розы имеют плотное основание. Цветоводы снимают увядшие лепестки до "бутону". Неискушенный покупатель может не распознать хитрость, думая, что цветки распустятся, но этого не будет.

Сломанные и несвежие цветы в корзинах

Корзина с цветами может выглядеть красиво, но нужно внимательно смотреть, из чего составлена композиция

Для этих композиций чаще используют цветки, которые уже почти "умерли". Например, кустовые хризантемы – продавец удаляет цветки с признаками увядания, а остальное использует для создания "свежей" композиции. В таких корзинах будет много декоративных элементов.

