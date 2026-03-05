Є примірочна та дитяча зона. Як виглядають найбільші "Аврори" та де вони є в Україні (фото, відео)

У цих магазинах більше акцій та товару

Мережа супермаркетів "Аврора" досить поширена в Україні, а в деяких містах можна побачити дуже великі магазини. Вони відрізняються від інших крамниць не тільки асортиментом товару.

"Телеграф" розповість та покаже, як виглядає найбільша "Аврора" у Черкасах, Запоріжжі, Бердичеві та Луцьку. Відмінність великих та малих магазинів полягає в тому, що малі не мають додаткових сервісів, зокрема, дитячої зони чи "Місця безтурботності", зони відпочинку.

У Черкасах площа магазину складає 720 кв. м, працює дві звичайні каси, п’ять кас самообслуговування і ще одна каса у зоні швидкого перекусу. Також цей магазин має зону відпочинку — "Місце безтурботності", дитячу зону, велику зону швидкого перекусу з кавоматом та можливістю підігріти їжу в мікрохвильовці.

Дитяча зона в "Аврорі" в Черкасах. Фото: відкриті джерела

Зона для перекусів в "Аврорі" в Черкасах. Фото: відкриті джерела

Примірочка в "Аврорі" в Черкасах. Фото: відкриті джерела

Також деякі великі магазини мають у торговому залі примірочну та зону тестування товарів. Найбільше покупців у великих магазинах тішить асортимент товару, адже майже всі категорії розширені та доповнені пропозиціями. До прикладу, в деяких "Аврорах" є "чоловічий куточок" та товари для кемпінгу.

Схожі великі "Аврори" користувачі показали й в Запоріжжі, Бердичеві та Луцьку. Їх площа дозволяє покупцям вільно пересуватись з великими візочками та купувати товари за вигідними цінами. Адже збільшений асортимент товару, означає, що й кількість акційних пропозицій теж більша.

У коментарях користувачі відмічали:

Ой я прям обожнюю цю "Аврору", коли приїжджаю в Запоріжжя.

Я не заздрю, ​​не заздрю, ​​не заздрю.

Це просто рай.

Я там була, мені дуже сподобалось, скупила пів "Аврори".

