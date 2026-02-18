Забудьте про слово "пів острів": як його правильно писати українською за новим правописом

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Після впровадження нової редакції українського правопису 2019 року багато хто звик, що числівник "пів" тепер пишеться окремо. Проте правило має свої нюанси, і слово "півострів" — саме той випадок, де легко припуститися помилки.

"Телеграф" розповість, як правильно писати слово. Основне правило говорить: якщо невідмінюваний числівник "пів" означає половину чогось і вживається з іменником у родовому відмінку (кого? чого?), ми пишемо його окремо.

Наприклад: пів острова, пів яблука, пів міста.

Однак, якщо "пів" з іменником у називному відмінку утворює єдине поняття і не позначає безпосередньо половину об’єкта, таке слово пишеться разом.

Чому "півострів" пишеться разом

Слово "півострів" позначає цілісне географічне поняття, а не математичну половину конкретного острова. Саме тому воно підпадає під категорію слів, що пишуться разом. До цього списку також належать:

південь, північ;

півкуля;

півзахист;

піваркуш;

півколо.

Щоб не помилитися, спробуйте замінити "пів" на слово "половина". Якщо така заміна доречна за змістом — пишіть окремо.

Порівняйте: "Пів острова" (половина території острова) та "Кримський півострів" (географічна назва).

Острів

Раніше "Телеграф" писав, які українські імена дратують росіян.