Забудьте про слово "пів острів": як його правильно писати українською за новим правописом
Після впровадження нової редакції українського правопису 2019 року багато хто звик, що числівник "пів" тепер пишеться окремо. Проте правило має свої нюанси, і слово "півострів" — саме той випадок, де легко припуститися помилки.
"Телеграф" розповість, як правильно писати слово. Основне правило говорить: якщо невідмінюваний числівник "пів" означає половину чогось і вживається з іменником у родовому відмінку (кого? чого?), ми пишемо його окремо.
- Наприклад: пів острова, пів яблука, пів міста.
Однак, якщо "пів" з іменником у називному відмінку утворює єдине поняття і не позначає безпосередньо половину об’єкта, таке слово пишеться разом.
Чому "півострів" пишеться разом
Слово "півострів" позначає цілісне географічне поняття, а не математичну половину конкретного острова. Саме тому воно підпадає під категорію слів, що пишуться разом. До цього списку також належать:
- південь, північ;
- півкуля;
- півзахист;
- піваркуш;
- півколо.
Щоб не помилитися, спробуйте замінити "пів" на слово "половина". Якщо така заміна доречна за змістом — пишіть окремо.
- Порівняйте: "Пів острова" (половина території острова) та "Кримський півострів" (географічна назва).
