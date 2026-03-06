Заощаджуйте на кожній пачці: де знайти кисломолочний сир зі знижкою в 39%

Ви будете приємно здивовані

У популярних торгових мережах України спостерігається значний розрив у цінах на молочну продукцію. Зокрема, кисломолочний сир "Ферма" 5% (350 г) зараз можна придбати за дуже вигідною ціною, але лише в певних маркетах.

"Телеграф" проаналізував актуальні ціни в найбільших супермаркетах країни. Ми з’ясували, де покупці можуть зекономити найбільше.

Де найнижча ціна

Станом на початок березня, справжній "цінопад" на цей товар зафіксовано в мережі "Сільпо". Тут сир "Ферма" 5% (350 г) пропонують за акційною ціною 69,90 грн. До знижки його вартість складала 114,00 грн, тож чиста економія становить 39%.

Порівняння з іншими мережами

В інших супермаркетах цінники на аналогічний товар суттєво вищі:

Фора: Тут також діє знижка, проте ціна становить 75,90 грн. Хоча це дешевше за повну вартість, покупка в "Сільпо" все одно дозволить зберегти додаткові 6 гривень на кожній пачці.

Varus: У цій мережі сир продають за звичною ціною — 99,00 грн. Це майже на 30 гривень дорожче, ніж у "Сільпо".

Novus: Вартість продукту становить 99,99 грн. Різниця з найдешевшою пропозицією сягає понад 30 гривень.

Auchan: Найвищу ціну зафіксовано в "Ашані" — 109,00 грн. Таким чином, купуючи сир у "Сільпо", ви економите майже 40 гривень на одній одиниці товару порівняно з цією мережею.

