Схожий на індика: на фото Трампа помітили цікаву деталь

Користувачі висміяли схожість президента США на індика

Дональд Трамп — президент США, який у 2025 році вдруге був обраний на цю посаду. Його рішення та висловлювання часто викликають резонанс у ЗМІ, а тепер у соцмережах висміяли фото президента за цікаву деталь.

Користувачка zbožíishch_kilechka виклала у соцмережі Threads фрагмент фото з шиєю Трампа. Вона звернула увагу, що ця частина тіла 79-річного політика нагадує жіночі статеві органи. А от у коментарях не всі з нею погодились.

На фото Трампа помітили цікаву деталь

Користувачі почали публікувати фотожаби та порівнювати Дональда Трампа з індиком. Хоча були й ті, хто погодився з авторкою посту.

Трампа порівняли з індиком

Ось що писали люди у коментарях:

Коли в 70 у чоловіка доф*га лярдів на рахунках, то всім пох*р на його новоутворення.

Бо Трамп — не чоловік.

Улюблене місце Епштейна.

Ну повинна бути мотивація краватку зав’язувати частіше.

Бідолашний американський мільярдер, як же йому важко.

І нарешті молоді хлопці зможуть його знайти.

Він просто мідій об’ївся.

А ось тут усі його так швидко і знайшли отже.

Тому що чоловіки зазвичай так довго не живуть.

Коментарі під постом про Трампа

