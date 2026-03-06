Рус

Схожий на індика: на фото Трампа помітили цікаву деталь

Галина Струс
Дональд Трамп став об’єктом глузувань у соцмережах Новина оновлена 06 березня 2026, 16:50
Дональд Трамп став об’єктом глузувань у соцмережах. Фото Getty Images

Користувачі висміяли схожість президента США на індика

Дональд Трамп — президент США, який у 2025 році вдруге був обраний на цю посаду. Його рішення та висловлювання часто викликають резонанс у ЗМІ, а тепер у соцмережах висміяли фото президента за цікаву деталь.

Користувачка zbožíishch_kilechka виклала у соцмережі Threads фрагмент фото з шиєю Трампа. Вона звернула увагу, що ця частина тіла 79-річного політика нагадує жіночі статеві органи. А от у коментарях не всі з нею погодились.

Дональд Трамп фото
На фото Трампа помітили цікаву деталь

Користувачі почали публікувати фотожаби та порівнювати Дональда Трампа з індиком. Хоча були й ті, хто погодився з авторкою посту.

Трамп
Трампа порівняли з індиком

Ось що писали люди у коментарях:

  • Коли в 70 у чоловіка доф*га лярдів на рахунках, то всім пох*р на його новоутворення.
  • Бо Трамп — не чоловік.
  • Улюблене місце Епштейна.
  • Ну повинна бути мотивація краватку зав’язувати частіше.
  • Бідолашний американський мільярдер, як же йому важко.
  • І нарешті молоді хлопці зможуть його знайти.
  • Він просто мідій об’ївся.
  • А ось тут усі його так швидко і знайшли отже.
  • Тому що чоловіки зазвичай так довго не живуть.
Дональд Трамп фото
Коментарі під постом про Трампа

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трампа порівняли із гнилим апельсином. Вся справа у синці на тілі.

Теги:
#Президент США #Фото #Дональд Трамп