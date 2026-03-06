Схожий на індика: на фото Трампа помітили цікаву деталь
Користувачі висміяли схожість президента США на індика
Дональд Трамп — президент США, який у 2025 році вдруге був обраний на цю посаду. Його рішення та висловлювання часто викликають резонанс у ЗМІ, а тепер у соцмережах висміяли фото президента за цікаву деталь.
Користувачка zbožíishch_kilechka виклала у соцмережі Threads фрагмент фото з шиєю Трампа. Вона звернула увагу, що ця частина тіла 79-річного політика нагадує жіночі статеві органи. А от у коментарях не всі з нею погодились.
Користувачі почали публікувати фотожаби та порівнювати Дональда Трампа з індиком. Хоча були й ті, хто погодився з авторкою посту.
Ось що писали люди у коментарях:
- Коли в 70 у чоловіка доф*га лярдів на рахунках, то всім пох*р на його новоутворення.
- Бо Трамп — не чоловік.
- Улюблене місце Епштейна.
- Ну повинна бути мотивація краватку зав’язувати частіше.
- Бідолашний американський мільярдер, як же йому важко.
- І нарешті молоді хлопці зможуть його знайти.
- Він просто мідій об’ївся.
- А ось тут усі його так швидко і знайшли отже.
- Тому що чоловіки зазвичай так довго не живуть.
