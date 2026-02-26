Чи має вам бути соромно за свою українську? Перевірте знання мови за 1 хвилину (тест)
Дайте відповідь на три короткі питання і дізнайтеся, чи пишалася би вами вчителька української
В останні роки в Україні спостерігається справжній "бум" інтересу до української мови — попри всі суперечки через "мовні питання", ніхто не може спростувати той факт, що багато людей дійсно почали вчити українську та розбиратися в її нюансах.
Для таких шанувальників солов'їної "Телеграф" підготував короткий тест, який покаже, чи вмієте ви оминати поширені помилки.
Дайте відповідь на три запитання, а потім звіртеся з правильними відповідями та поясненнями:
1. Не забудь … обігрівач, перш ніж йти на роботу.
А) Відключити
Б) Вимкнути
В) Обидва варіанти правильні
2. Вибачте …, я не хотів спізнюватися так сильно.
А) Мені
Б) Мене
В) Обидва варіанти правильні
3. Кур'єр доставить ваше замовлення … 40 хвилин.
А) Протягом
Б) На протязі
В) Обидва варіанти правильні
Відповіли на всі три питання? Перевірте свої відповіді нижче.
Правильні відповіді: 1 — Б, 2 — А, 3 — А.
Все зійшлося? Тоді вітаємо, вчителька української би вами пишалася! Якщо ж виникли сумніви, пояснюємо кожен пункт:
- Техніку та світло ми вмикаємо або вимикаємо вимикачем. Слово "включати" в цьому контексті є калькою, а "відключати" зазвичай вживають, коли мова йде про від'єднання від мереж живлення взагалі (наприклад, за борги).
- Просити вибачення українською слід у давальному відмінку: вибачте (кому?) — мені.
- Коли йдеться про час, правильно казати "протягом". "На протязі" ж можна лише стояти та застудитися — російською це перекладається як "на сквознякє".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як правильно українською сказати "яблуко від яблуні" — адже в українській мові є десятки своїх фразеологізмів з таким самим сенсом.