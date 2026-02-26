Чи має вам бути соромно за свою українську? Перевірте знання мови за 1 хвилину (тест)

Дайте відповідь на три короткі питання і дізнайтеся, чи пишалася би вами вчителька української

В останні роки в Україні спостерігається справжній "бум" інтересу до української мови — попри всі суперечки через "мовні питання", ніхто не може спростувати той факт, що багато людей дійсно почали вчити українську та розбиратися в її нюансах.

Для таких шанувальників солов'їної "Телеграф" підготував короткий тест, який покаже, чи вмієте ви оминати поширені помилки.

Дайте відповідь на три запитання, а потім звіртеся з правильними відповідями та поясненнями:

1. Не забудь … обігрівач, перш ніж йти на роботу.

А) Відключити

Б) Вимкнути

В) Обидва варіанти правильні

2. Вибачте …, я не хотів спізнюватися так сильно.

А) Мені

Б) Мене

В) Обидва варіанти правильні

3. Кур'єр доставить ваше замовлення … 40 хвилин.

А) Протягом

Б) На протязі

В) Обидва варіанти правильні

Відповіли на всі три питання? Перевірте свої відповіді нижче.

Правильні відповіді: 1 — Б, 2 — А, 3 — А.

Все зійшлося? Тоді вітаємо, вчителька української би вами пишалася! Якщо ж виникли сумніви, пояснюємо кожен пункт:

Техніку та світло ми вмикаємо або вимикаємо вимикачем . Слово "включати" в цьому контексті є калькою, а "відключати" зазвичай вживають, коли мова йде про від'єднання від мереж живлення взагалі (наприклад, за борги).

. Слово "включати" в цьому контексті є калькою, а "відключати" зазвичай вживають, коли мова йде про від'єднання від мереж живлення взагалі (наприклад, за борги). Просити вибачення українською слід у давальному відмінку: вибачте (кому?) — мені .

. Коли йдеться про час, правильно казати "протягом". "На протязі" ж можна лише стояти та застудитися — російською це перекладається як "на сквознякє".

