Відмовтесь від цього житла, якщо там є така пляма: що треба перевірити

Ця маленька проблема може влетіти в копієчку

Іноді під час огляду будинку чи квартири на оренду все здається ідеальним, але один невеликий дефект на стіні може ховати серйозні проблеми, про які не одразу здогадуєшся.

Як написали в "Femcafe", перш за все потрібно звернути увагу на плями на стіні. Можна знайти ту, яка буде непомітна і без запаху, але саме через це вона небезпечна.

Багато людей ігнорують такі дрібниці, вважаючи, що достатньо просто пофарбувати стіну. Продавці чи орендодавець часто кажуть, що це стара пляма від протікання, і її не варто боятися. Однак за однією маленькою плямою можуть ховатися серйозні проблеми: структурні дефекти, погана ізоляція, невдалий ремонт або постійна волога. Вони не завжди помітні одразу, а вартість усунення та ремонту може бути значними.

Які ці плями на вигляд

Зазвичай такі плями сіруваті, коричневі або жовтуваті, неправильної форми, з’являються внизу стін, у кутах або навколо вікон. Поверхня може бути трохи хвилястою, ніби фарба нерівна. Це свідчить про постійну вологу, яка може з’являтися через ґрунтову воду, погану гідроізоляцію, несправні труби або конденсацію. Фарбування в такому випадку проблему не вирішує.

Застарілі плями від вологи. Фото: Телеграф

Чому це небезпечно

Волога в стінах створює умови для цвілі та грибків, навіть якщо їх не видно. Спори потрапляють у повітря і можуть впливати на стан людини. Крім того, стіна поступово руйнується: штукатурка відшаровується, а цегла гниє.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як запобігти появі конденсату на вікнах.