Не тільки "паляниця": ще 7 українських слів, які ніколи не вимовлять росіяни

Анастасія Мокрик
Українські слова
Росіяни не можуть вимовляти правильно велику кількість слів

В українській мові є слова, які стають справжнім випробуванням для росіян через особливості фонетики. Труднощі викликають деякі звуки та поєднання, які в російській відсутні або вимовляються інакше.

Що потрібно знати:

  • М’які закінчення -ця і -ниця незвичні для російської вимови
  • Складні поєднання приголосних "зл", "ц", "дз" викликають помилки
  • Серед складних слів: "полуниця", "нісенітниця" та інші

Через системні відмінності між мовами:фонетики, поєднань звуків та діалектних особливостей, росіяни не можуть вимовляти правильно велику кількість слів, які є в українській мові та які для українців є простими для вимови.

Наприклад, в українській є багато слів з м’якими закінченнями "-ця" та "-ниця" ("киця", полуниця"). У російській мові м’якість приголосних у таких позиціях не характерна.

"Зл", "ц", "дз" — такі збіги приголосних зустрічаються часто в українських словах ( Укрзалізниця — поєднання "зл" + "ц" + "і" дає одразу кілька потенційних помилок). У російській такі збіги менш звичні, тому вони або спрощуються, або спотворюються.

Топ слів, які не можуть правильно вимовити росіяни:

  • Кропивницький — вимагає точної вимови української "і" та м’якого "ц".
  • Молодиця — вимагає правильного "і" та м’якого закінчення.
  • Світлиця — аналогічно слову "паляниця", демонструє різницю між українською "і" та російською "и".
  • Полуниця — часто плутають з паляницею, але вимова звука "ц" тут так само критична.
  • Укрзалізниця — одне з найскладніших слів після "паляниці": поєднання "з", "л", "і" та "ц" викликає труднощі у російськомовних.
  • Нісенітниця — багато українських "і", які російською зазвичай замінюються на "і" чи "е".
  • Філіжанка — перевірка знання західноукраїнського діалектизму та правильної вимови звуку "ж".

Українська мова #Росіяни #Помилки #Слова #Звуки