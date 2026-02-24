Не тільки "паляниця": ще 7 українських слів, які ніколи не вимовлять росіяни

Росіяни не можуть вимовляти правильно велику кількість слів

В українській мові є слова, які стають справжнім випробуванням для росіян через особливості фонетики. Труднощі викликають деякі звуки та поєднання, які в російській відсутні або вимовляються інакше.

Що потрібно знати:

М’які закінчення -ця і -ниця незвичні для російської вимови

Складні поєднання приголосних "зл", "ц", "дз" викликають помилки

Серед складних слів: "полуниця", "нісенітниця" та інші

Через системні відмінності між мовами:фонетики, поєднань звуків та діалектних особливостей, росіяни не можуть вимовляти правильно велику кількість слів, які є в українській мові та які для українців є простими для вимови.

Наприклад, в українській є багато слів з м’якими закінченнями "-ця" та "-ниця" ("киця", полуниця"). У російській мові м’якість приголосних у таких позиціях не характерна.

"Зл", "ц", "дз" — такі збіги приголосних зустрічаються часто в українських словах ( Укрзалізниця — поєднання "зл" + "ц" + "і" дає одразу кілька потенційних помилок). У російській такі збіги менш звичні, тому вони або спрощуються, або спотворюються.

Топ слів, які не можуть правильно вимовити росіяни:

Кропивницький — вимагає точної вимови української "і" та м’якого "ц".

— вимагає точної вимови української "і" та м’якого "ц". Молодиця — вимагає правильного "і" та м’якого закінчення.

— вимагає правильного "і" та м’якого закінчення. Світлиця — аналогічно слову "паляниця", демонструє різницю між українською "і" та російською "и".

— аналогічно слову "паляниця", демонструє різницю між українською "і" та російською "и". Полуниця — часто плутають з паляницею, але вимова звука "ц" тут так само критична.

— часто плутають з паляницею, але вимова звука "ц" тут так само критична. Укрзалізниця — одне з найскладніших слів після "паляниці": поєднання "з", "л", "і" та "ц" викликає труднощі у російськомовних.

— одне з найскладніших слів після "паляниці": поєднання "з", "л", "і" та "ц" викликає труднощі у російськомовних. Нісенітниця — багато українських "і", які російською зазвичай замінюються на "і" чи "е".

— багато українських "і", які російською зазвичай замінюються на "і" чи "е". Філіжанка — перевірка знання західноукраїнського діалектизму та правильної вимови звуку "ж".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке просте українське слово має особливе звучання та значення.