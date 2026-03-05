Не кожен українець впорається: перевірте, як добре ви знаєте українську

Перекладіть ці слова і перевірте рівень вашої української

Деяким українцям, навіть тим, які добре знають рідну мову, важко дається переклад окремих російських слів. Проте це не значить, що в українські мові немає для них відповідників.

Якщо ж переклад таких "важких" слів не стане проблемою, рівень вашої української вражаючий. Про це розповіла філологиня Аліна Острозька в ТікТок.

Що потрібно знати:

Філологиня назвала п'ять російських слів, які важко перекласти на українську

Для кожного слова є свої відповідники

Чудова можливість перевірити свої знання

Які слова важко перекласти на українську

Мовознавиця обрала п'ять таких російських слів, які важко перекласти на українську. Зокрема, це слова: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный". Водночас вона запропонувала кілька українських відповідників для кожного зних. Мовиться про такі як

"Вызывающий" — перекладається як:

зухвалий;

нахабний;

безсоромний.

"Ущерб":

збиток;

шкода;

невигода.

"Мнимый":

уявний;

удаваний;

позірний.

"Баловать":

розпещувати;

панькати;

пестити.

"Внушительный":

значний;

авторитетний;

який вражає.

