Не кожен українець впорається: перевірте, як добре ви знаєте українську

Вадим Михальченко
Тест на знання української мови
Тест на знання української мови.

Перекладіть ці слова і перевірте рівень вашої української

Деяким українцям, навіть тим, які добре знають рідну мову, важко дається переклад окремих російських слів. Проте це не значить, що в українські мові немає для них відповідників.

Якщо ж переклад таких "важких" слів не стане проблемою, рівень вашої української вражаючий. Про це розповіла філологиня Аліна Острозька в ТікТок.

Що потрібно знати:

  • Філологиня назвала п'ять російських слів, які важко перекласти на українську
  • Для кожного слова є свої відповідники
  • Чудова можливість перевірити свої знання

Які слова важко перекласти на українську

Мовознавиця обрала п'ять таких російських слів, які важко перекласти на українську. Зокрема, це слова: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный". Водночас вона запропонувала кілька українських відповідників для кожного зних. Мовиться про такі як

"Вызывающий" — перекладається як:

  • зухвалий;
  • нахабний;
  • безсоромний.

"Ущерб":

  • збиток;
  • шкода;
  • невигода.

"Мнимый":

  • уявний;
  • удаваний;
  • позірний.

"Баловать":

  • розпещувати;
  • панькати;
  • пестити.

"Внушительный":

  • значний;
  • авторитетний;
  • який вражає.
Раніше "Телеграф" також розповідав, як правильно українською сказати "яблуко від яблуні" — адже в українській мові є десятки своїх фразеологізмів з таким самим сенсом.

