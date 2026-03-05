Не кожен українець впорається: перевірте, як добре ви знаєте українську
Перекладіть ці слова і перевірте рівень вашої української
Деяким українцям, навіть тим, які добре знають рідну мову, важко дається переклад окремих російських слів. Проте це не значить, що в українські мові немає для них відповідників.
Якщо ж переклад таких "важких" слів не стане проблемою, рівень вашої української вражаючий. Про це розповіла філологиня Аліна Острозька в ТікТок.
Що потрібно знати:
- Філологиня назвала п'ять російських слів, які важко перекласти на українську
- Для кожного слова є свої відповідники
- Чудова можливість перевірити свої знання
Які слова важко перекласти на українську
Мовознавиця обрала п'ять таких російських слів, які важко перекласти на українську. Зокрема, це слова: "вызывающий", "ущерб", "мнимый", "баловать" и "внушительный". Водночас вона запропонувала кілька українських відповідників для кожного зних. Мовиться про такі як
"Вызывающий" — перекладається як:
- зухвалий;
- нахабний;
- безсоромний.
"Ущерб":
- збиток;
- шкода;
- невигода.
"Мнимый":
- уявний;
- удаваний;
- позірний.
"Баловать":
- розпещувати;
- панькати;
- пестити.
"Внушительный":
- значний;
- авторитетний;
- який вражає.
Раніше "Телеграф" також розповідав, як правильно українською сказати "яблуко від яблуні" — адже в українській мові є десятки своїх фразеологізмів з таким самим сенсом.