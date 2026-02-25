Українці досі сумують за цукерками "Південна ніч". Чому вони зникли та чим можна замінити

Було створено навіть петицію з закликом повернути ці солодощі

Цукерки "Південна ніч" — справжній смак дитинства для українців, які зростали у нульових. Їх давно не випускають, хоча є сучасні аналоги "Південної ночі".

На сайті петицій change.org навіть зареєстровано петицію із закликом до Петра Порошенка, як власника Roshen, повернути виробництво цукерок "Південна ніч". Автор пише, що дуже хоче "повернути мільйонам українців смак дитинства та безтурботності".

"Південна ніч" — це цукерка фруктово-повидловою начинкою під шоколадною глазур’ю. Вона мала збалансований, не надто солодкий смак з приємною кислинкою, та делікатний фруктовий аромат.

Південна ніч

Легендарна "Південна ніч" з’явилася ще у часи СРСР. З того часу рецептуру неодноразово покращували.

Південна ніч, яка була начинка

У Радянські часи ці цукерки були досить дефіцитними, а за часів вільної України стали одними з найулюбленіших. Однак поступово "Південна ніч" почала зникати з полиць. Близько 2019 року виробництво остаточно припинилося – принаймні у великому масштабі.

Які сучасні цукерки схожі на "Південну ніч"

Українська компанія Ріконд випускає цукерки "Південна ніч" з начинкою з яблучного пюре чи фруктово-желейною, глазуровані шоколадом. Хоча смак цукерок інший, вони можуть налаштувати на ностальгічну хвилю.

Південна ніч виробництва Ріконд

"Рошен" виробляє цукерки Galaretka з желейною начинкою. Віддалено вони також нагадують "Південну ніч". Втім, як зараз заведено, мають яскравий смак ароматизаторів.

Цукерка Galaretka

