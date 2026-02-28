Ви їх точно куштували. Які цукерки впізнає майже кожен за обгорткою

Купити ці солодощі можна і сьогодні

Чимало людей пам'ятають культові цукерки з СРСР "Рачки". Їх практично неможливо забути не тільки через специфічний смак, а й обгортку.

"Телеграф" розповість, що особливого в "Рачках" та як вони змінювались протягом часу. Офіційно ці карамельні цукерки з'явилися до революції 1917 року на кондитерських фабриках Олексія Абрикосова ще за часів Російської імперії.

Спочатку їх називали "Ракові шийки", а згодом скоротили до "Рачків". У свій час ці цукерки стали технологічним проривом. Адже під багатошаровою твердою карамельною оболонкою знаходилась начинка з обсмаженого мигдалю, какао та ванілі. Основними компонентами цукерок став цукор, картопляна патока, винний осад або кремартартар.

Як виглядають "Рачки"

Цікаво, що перші "Рачки" були коричнюватого кольору з кількома темними смужками, як на фото. А от сучасні цукерки світло-рожеві з темнішими лініями. Такий дизайн виробник обрав не просто так, адже поперечні смужки нагадували раковий хвіст.

Як виглядали перші "Рачки"

У часи СРСР "Рачки" були одними з найпопулярніших цукерок, а вже після розпаду союзу їх почали виготовляти й в Україні. Так корпорація Roshen створила аналогічну цукерку під назвою Crabs, але є й інші "Рачки" від других фабрик.

"Рачки" зараз

Перші "Ракові шийки" викликали питання та подив у споживачі, але з часом вони втягнулись і майже жодне чаювання не обходилось без цих солодощів. Їх також любили за те, що вони не швидко танули і їх зручно було носити з собою.

