Час садити! 8 рослин, які перетворять ваш сад на квітучий рай (фото)

Жоден добре продуманий сад не обходиться без хоча б одного куща — і початок весни найкращий час для їх посадки.

Поки погода ще прохолодна, а ґрунт вологий і податливий, умови ідеально підходять для посадки сплячого куща в ґрунт. До весни та літа у нього розвинеться коріння, досить міцне, щоб витримувати спеку та посуху.

Терен

Відмінний вибір для тих, хто воліє, щоб їхній сад був захищений від цікавих поглядів. Ця колюча огорожа забезпечує безпеку, усамітнення, нектар для запилювачів та осінні ягоди терну, тому вона практична та екологічно безпечна для огородження ділянки. Цей витривалий живопліт добре росте на сонці або в півтіні і на будь-якому типі грунту, включаючи бідний або сухий.

Тернівник

Форзиція

Цей чагарник з жовтими квітами прикрасить вашу ділянку у новому сезоні. Для цієї яскравої рослини найкраще підходить повне сонце або півтінь у добре дренованому грунті. Він швидко утворює живоплоти або ширми і є міцним чагарником, що вимагає мінімального догляду.

Після укорінення форзиція посухостійка і після закінчення цвітіння може потребувати легкого обрізання для підтримки форми.

Форзиція

Гамамеліс

Гамамеліс — ще один ідеальний сорт для посадки в саду напровесні. Він радує красивими жовтими або мідними ароматними квітами взимку, коли мало що цвіте, а також прекрасним осіннім забарвленням листя, надаючи вашому саду легку структуру і привабливість навіть у похмурі дні.

Висаджуйте цей чагарник у півтіні, в кислий ґрунт, багатий на органічні речовини. При необхідності додайте листовий перегній або компост.

Гамамеліс

Чубушник

Це компактний, середнього розміру листопадний чагарник із дугоподібними пагонами, який цвіте дуже ароматними білими квітами наприкінці весни та на початку літа. Чубушник часто плутають з жасмином, але перший стійкіший і морозостійкіший.

Чубушник віддає перевагу всім типам грунтів з будь-яким рівнем pH і добре росте як на повному сонці, так і в півтіні. Головне — підтримувати грунт вологим і добре дренованим.

Чубушник гібридний Beauclerk

Спірея японська

Якщо ви шукаєте щось елегантне та водночас ефектне, то неземна краса спіреї може вам ідеально підійти. З її вигнутими гілками та густими гронами ніжних білих квітів, цей приголомшливий чагарник неодмінно приверне увагу влітку.

Ця рослина не дуже любить глинистий грунт, але добре почувається на всіх інших типах грунтів і при будь-якому рівні pH. Садіть його на сонячному місці або в півтіні у вологому або добре дренованому грунті.

Спірея японська

Магонія

Магонія добре росте на будь-яких типах ґрунтів, за будь-якого рівня pH, на повному сонці або в півтіні. Грунт повинен бути вологим або добре дренованим.

На відміну від багатьох сортів магонії, у сорту Soft Caress листя без колючок, що робить його безпечнішим вибором для садів, де вільно гуляють діти та домашні тварини.

Магонія

Ялівець

Це універсальний чагарник або невелике дерево, найбільш відоме своїми ягодами, що використовуються для ароматизації джину. Завдяки своєму дикому, сільському характеру та характерному аромату, він особливо добре підходить для садів із натуралістичним, злегка диким стилем.

Ялівець слід вирощувати у вологому, добре дренованому грунті на повному сонці або в півтіні, а після вкорінення він не потребує особливого догляду.

Ялівець "Голд Кост"

Японський клен

Як і ялівець, японські клени можна вирощувати як у вигляді чагарників, так і у вигляді невеликих дерев, що робить їх універсальним доповненням до саду. Вони цінуються за своє насичене бордове листя, яке зберігає свій колір до пізньої осені і забезпечує привабливий зовнішній вигляд протягом усього сезону.

Японські клени можна вирощувати на будь-якому ґрунті, але для досягнення найкращих результатів їх слід садити в піщаний, злегка кислий ґрунт. В ідеалі їх слід садити на сонячному місці або в півтіні, але якщо ви вирощуєте сорт зі строкатим листям, то найкраще він буде рости в легкій тіні.

Клен японський

Фото: wikipedia.org, pixabay.com

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які квіти треба посіяти на розсаду вже у лютому.