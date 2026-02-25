Когда и что садить в марте? Благоприятные дни для разных овощей по лунному календарю (список)

Весна идет, весне дорогу! Огородники и садоводы уже на низком старте, ведь солнышка становится все больше, тепло прибывает, а значит пора сеять и садить. Стоп! А вы не забыли учесть лунный посевной календарь на март 2026?

Все в природе не просто так, и фазы Луны тому подтверждение. Если делать все в соответствии с циклами, можно получить более качественный урожай, причем быстрее и с меньшими усилиями. Ведь главным нашим помощником является именно матушка-природа.

Отметим, что в народе многие верят во влияние фаз Луны на урожай, но научного подтверждения эти приметы не имеют.

Главное, что нужно знать о циклах Луны:

На растущей Луне (1–10 и 12–25 марта) все внимание приковано к надземной части растения, ведь все силы и соки направлены в листья, в цветы и будущий урожай .

(1–10 и 12–25 марта) все внимание приковано к надземной части растения, ведь все силы и соки направлены . На убывающей Луне (27-31 марта) усилия тратятся на зону корней, а значит мы работаем с корнеплодами и боремся за качественное развитие корневой системы и общей приживаемости.

(27-31 марта) усилия тратятся на зону корней, а значит мы работаем с и боремся за качественное развитие корневой системы и общей приживаемости. День новолуния и полнолуния — это всегда время отдыха, остановки, затишья и переосмысления. В марте 2026 новолуние — это 11 марта, а полнолуние — 26 марта. Соответственно эти даты плюс 1 день до и после: в этот период работа с землей, посевами и растениями минимальна.

11 и 26 марта запрещено заниматься рассадой и посадками в 2026 году

Если разбираться детально с каждой культурой, то картина будет выглядеть таким образом (речь идет о холодостойких растениях, которые высеваются в марте прямо в грунт):

Для моркови хорошее время посева: 27-31 марта.

хорошее время посева: 27-31 марта. Для редиса 27-30 марта, для редьки 27-29 марта. Кстати, ранее мы рассказывали, какие сорта редиса самые устойчивые и надежные — их лучше всего выбрать для посадки в 2026 году.

27-30 марта, для 27-29 марта. Кстати, ранее мы рассказывали, какие сорта редиса самые устойчивые и надежные — их лучше всего выбрать для посадки в 2026 году. Для петрушки и укропа — 1-3 марта, а также 19, 20, 27 и 28 число.

— 1-3 марта, а также 19, 20, 27 и 28 число. Салат, горох и прочие бобовые желательно посеять 1-3 марта либо 19 и 20.

и прочие бобовые желательно посеять 1-3 марта либо 19 и 20. Благоприятные даты для лука-севка и ярового чеснока 27-30 марта.

27-30 марта. У раннего картофеля этот период приходится на 27-31 марта.

