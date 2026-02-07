Пора сіяти ранню капусту: найкращі сорти для України

Рання капуста — один із найпопулярніших овочів. Коли сіяти ранню капусту та які сорти вибрати, розповідаємо.

Вирощуємо ранню капусту через розсаду. На відміну від посіву у відкритий ґрунт, так урожай можна отримати на кілька тижнів раніше.

Якщо городник планує висаджувати розсаду ранньої капусти під дугами з агроволокном, сіяти треба у першій половині лютого. Якщо йдеться про відкритий ґрунт, починаємо працювати з розсадою у другій половині цього місяця аж до початку березня. Це стосується як білокачанної, так і цвітної капусти.

Важливо: щоб ваші сили та засоби не пропали даремно, заздалегідь купуйте якісний субстрат та професійне насіння.

Якщо мова заходить про сорти ранньої капусти, багато хто відразу згадає найчастіше згадані назви: Червнева, Дітмаршер Фрюер і деякі інші, знайомі навіть нашим бабусям. Але по-перше, з моменту висадки розсади врожай ви зрізатимете з Червневої через 60-65 днів, а з Дітмаршера Фрюера і взагалі — через 70 днів. А рання капуста на те й рання, щоб отримати результат у більш ранні терміни.

Отже, найкращі сорти ДІЙСНО РАННЬОЇ капусти для України:

Вірджинія, Капітал, Експрес – ранній сорт білокачанної капусти, термін дозрівання якого становить лише 42-45 днів з моменту висадки розсади.

Капуста Капітал

Беатрікс, Більбо 43-45 днів;

Етма, Аліна, Каррера, Лауда, Різьєро, Еліза, Джетодор 45-50 днів;

Капуста Етма

Багратіон, Катаріна 47-52 дні, Голден Бол, Люсіма, Пандіон, Престар 48-53 дні;

Капуста Голден Бон

Бетті, Канто, Констебель, Парел, Пілон, Росберг, Супер Козачок 50-55 днів з моменту висадки розсади.

Капуста Парел

Фото: vesnodar.com.ua

Нагадаємо, що рання капуста рідко вирощується просто у відкритому грунті. Найкраще такі посадки прикривають агроволокном (спанбонд мінімальної товщини), іноді це роблять навіть без дуг. Цей простий спосіб дозволяє захистити капусту від білокрилки та інших шкідливих комах, підтримувати оптимальну вологість, яку так любить капуста, і отримувати ранній і екологічний урожай.

