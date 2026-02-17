ТОП-3 сорти ранньої редиски: біжіть у магазин за насінням, поки не розібрали

Які сорти редиски найстійкіші та надійніші?

Називаємо три сорти редиски, яка плодоносить у затінку та в прохолодну погоду: Джура Селеста Джоллі

Огородники-початківці часто задаються питанням, які ж сорти редиски — найкращі. Знаючи, як легко іноді редис може йти в стрілки, і яким жорстким і дрібним може бути сам коренеплід, важко переоцінити важливість вибору правильного сорту.

До весни залишилося зовсім небагато, а ви ще не купили насіння редиски? Ми із задоволенням підкажемо, які сорти потрібно посіяти обов’язково, щоб гарантовано отримати ранній смачний та корисний урожай. Адже редис, як і деякі інші овочі, можна сіяти, поки на вулиці ще холодно.

Джура

Дуже ранній сорт редис з Нідерландів відрізняється рівномірними округлими та яскравими плодами. До плюсів можна віднести ще й високу врожайність та гарантовану відсутність порожнеч.

Сорт редиски "Джура" — слинка потекла?

Селеста

Це сорт голландської селекції із терміном вегетації 20-25 днів. Врожайний, яскраво-червоний редис округлої форми вагою 30-40 грам. Перевагою Селести є можливість цілорічного посіву.

Редис "Селеста". Фото: semena.in.ua

Джоллі

Це вже подарунок від селекціонерів із Франції. Джоллі за строками поступається Селесті (30-40 днів до збирання врожаю з моменту сходів), та й плоди у неї трохи менші (25-30 грам). Але вона може похвалитися здатністю рости та плодоносити в умовах недостатнього освітлення, а також успішно протистоїть борошнистій росі та білій гнилі.

Редис "Джолі". Фото: semena.in.ua

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найкращі ранні сорти болгарського перцю, які дадуть урожай найшвидше.