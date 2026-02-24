Цю лайку ви точно чули. Що означає популярне українське слово

Його часто можна побачити в літературних творах

В українській мові є чимало цікавих лайливих висловів, але не усі знають їх значення чи походження. До прикладу, слово "падлюка".

За даними тлумачного словника, "падлюка" — це підла людина, негідник. Слово відносить до розмовного стилю, тому його можна почути в побуті чи в літературних творах.

Відомо, що "падлюка" має корінь пад-, який пов'язаний зі словами "падати", "падаль" тощо. Тобто раніше ця лайка означала істоту, що харчується падаллю. Але згодом слово трохи переосмислили та стали використовувати як лайку. Таким чином називали нікчемну людину, яка вчиняє підлі, низькі дії.

Зараз "падлюка" можна часто почути в побуті в різних регіонах України чи прочитати в літературних творах.

Приклади вживання:

Духа ж поступу й науки хочуть вбити ті падлюки : Та не вб'ють, хоч їх сумління Лід, а їх серця — каміння… (Фр., XIII, 1954, 394);

Запропонував [Кребс] з його допомогою переїхати до Берліна, до американського сектора. Розумієш, яка падлюка ? (Собко, Запорука.., 1952, 227).

Ти ж не стріляв, падлюко ! Вакулу, твого товариша по боротьбі, вбивали царські сатрапи, а ти навіть не витягнув зброю! (А. Кокотюха).

Та падлюка, яку ми, на жаль, залишили на острові живою, зірвала червоний прапор і начепила оцю ганчірку. (М. Трублаїні).

