"Матері його ковінька!" Що означає старовинна українська лайка

Цей фразеологізм можна побачити в літературних творах

В українській мові є чимало лайливих висловів, значення яких знають не усі українці. До прикладу, "матері його ковінька" або "на руку ковінька".

За даними тлумачного словника, "матері ковінька" — це лайливий фразеологізм, який використовують для вираження сильного незадоволення, обурення, досади чи розчарування. Досить часто його вживають як замінник висловів "трясця", "дідько" або "щоб тебе".

Додамо, що ковінька в українській також має значення палиця з загнутим кінцем, яку використовували в дитячій грі, чимось схожа на ключку для хокею. Однак в формі "матері його ковінька" чи "на руку ковінька" — це лайливий вислів, його можна почути навіть у літературних творах. Зараз цю лайку майже не можливо почути в побуті, однак раніше це був один з найпоширеніших висловів.

Приклади вживання:

А досадно, матері його ковінька , що несила нам їм назад відіслати гостинців (Стар., Облога.., 1961, 48);

, що несила нам їм назад відіслати гостинців (Стар., Облога.., 1961, 48); Раніше була нашому брату дорога на Січ, а тепер.. нема куди податися, бо скрізь пани та закони, матері їх ковінька (Стельмах, І, 1962, 340);

(Стельмах, І, 1962, 340); На руку ковінька кому — цього тільки й треба кому-небудь; до речі комусь. — Інший побоїться і близько до мого двора підійти. А мені і на руку ковінька! (Кв.-Осн., II).

За словами мовознавця Олександра Авраменка, фразеологізм "на руку ковінька" має значення якраз того і треба; до речі; вигідно. До прикладу: "Ніхто не хоче їхати у відрядження. А я поїду, мені це на руку ковінька".

