Чи потрібно захищати поліцію після хвилі терактів? Що кажуть у правоохоронному комітеті Ради
Атаки проти силових структур уже мали місце раніше
Днями стались три гучні теракти, спрямовані проти поліції — вибух у Львові, який забрав життя молодої патрульної, вибух в Миколаєві, в результаті якого є постраждалі поліцейські та детонація в адміністративній будівлі поліції в Дніпрі.
"Телеграф" поспілкувався з нардепами, які входять в комітет з питань правоохоронної діяльності, чи потрібні заходи, спрямовані на захист поліції та як можна зарадити подібним випадкам.
Що потрібно знати:
- Подібні випадки траплялись в різних областях, коли вибухівка чекала на поліцейських під час викликів
- У поліції є досвід та засоби проти загроз
Нардеп Андрій Осадчук (партія "Голос") зазначив, що дивуватися нападу на поліцію не варто, адже вже четвертий рік війна триває на всій території країни: "Національна поліція є частиною Сил Оборони і бере безпосередню участь у відсічі збройної агресії як на передовій, так і в тилу регулярно демонструючи героїзм і відданість справі". Водночас він наголосив, що Нацполіція має досвід, засоби та ресурси для протидії загрозі та закликав вірити в сили оборони.
У Національної поліції є достатньо засобів і ресурсів для протидії злочинам і терористичним актам.
Нардеп Максим Бужанський (партія "Слуга народу") зазначив, що наразі рано робити висновки, адже Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція працюють над проблемою.
Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що тактику боротьби з силовими структурами Росія вже використовувала — атакувала територіальні центри комплектування. Атак було щонайменше п'ять. ТЦК частину послуг почали надавати онлайн та деякі змінили своє розташування.
Раніше "Телеграф" цитував голову МВС Ігоря Клименка, що теракт у Львові був не першим, коли поліція приїжджала на виклик, а там на правоохоронців чекала вибухівка. Подібні випадки були на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Харківщині, Львівщині, Івано-Франківщині.