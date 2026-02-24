Чи потрібно захищати поліцію після хвилі терактів? Що кажуть у правоохоронному комітеті Ради

Атаки проти силових структур уже мали місце раніше

Днями стались три гучні теракти, спрямовані проти поліції — вибух у Львові, який забрав життя молодої патрульної, вибух в Миколаєві, в результаті якого є постраждалі поліцейські та детонація в адміністративній будівлі поліції в Дніпрі.

"Телеграф" поспілкувався з нардепами, які входять в комітет з питань правоохоронної діяльності, чи потрібні заходи, спрямовані на захист поліції та як можна зарадити подібним випадкам.

Що потрібно знати:

Подібні випадки траплялись в різних областях, коли вибухівка чекала на поліцейських під час викликів

У поліції є досвід та засоби проти загроз

Нардеп Андрій Осадчук (партія "Голос") зазначив, що дивуватися нападу на поліцію не варто, адже вже четвертий рік війна триває на всій території країни: "Національна поліція є частиною Сил Оборони і бере безпосередню участь у відсічі збройної агресії як на передовій, так і в тилу регулярно демонструючи героїзм і відданість справі". Водночас він наголосив, що Нацполіція має досвід, засоби та ресурси для протидії загрозі та закликав вірити в сили оборони.

У Національної поліції є достатньо засобів і ресурсів для протидії злочинам і терористичним актам. Андрій Осадчук, нардеп

Нардеп Максим Бужанський (партія "Слуга народу") зазначив, що наразі рано робити висновки, адже Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція працюють над проблемою.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що тактику боротьби з силовими структурами Росія вже використовувала — атакувала територіальні центри комплектування. Атак було щонайменше п'ять. ТЦК частину послуг почали надавати онлайн та деякі змінили своє розташування.

Раніше "Телеграф" цитував голову МВС Ігоря Клименка, що теракт у Львові був не першим, коли поліція приїжджала на виклик, а там на правоохоронців чекала вибухівка. Подібні випадки були на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Харківщині, Львівщині, Івано-Франківщині.