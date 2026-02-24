Будинки, валюта та мільйонні доходи: що відомо про нову нардепку Отраднову

Нова народна депутатка офіційно розпочала роботу в парламенті

На засіданні Верховної Ради України 24 лютого прийняла присягу народного депутата "Слуги народу" Олеся Отраднова. Вона зайняла місце у парламенті після дострокового припинення повноважень Дмитра Наталухи.

Що потрібно знати:

Олеся Отраднова – український юрист, доктор юридичних наук, професор

У 2019 році вона балатувалась до Верховної Ради, але не пройшла

З 2020 по 2025 рік очолювала державну установу "Тренінговий центр прокурорів України"

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. До цього, 18 лютого, на сайті Центральної виборчої комісії було повідомлено, що Комісія розглянула заяву та необхідні документи Олесі Отраднової та зареєструвала її народним депутатом України.

У Верховній Раді Отраднова замінила нардепа Дмитра Наталуху. 14 січня він достроково припинив повноваження після того, як його назначили головою Фонду державного майна України.

Наступним за списком був Роман Кравець. Саме він мав зайняти місце Наталухи, але цього не сталося, оскільки Кравець не подав до Центральної виборчої комісії необхідні документи для реєстрації у встановлений законом термін. Таким чином місце перейшло наступній у списку Олесі Отрадновій.

Олеся Отраднова. Фото: facebook.com/olesia.otradnova

Олеся Отраднова — що про неї відомо

Український юрист, правознавець, доктор юридичних наук (2014) та професор.

Народилася 14 липня 1977 року у місті Благовіщенськ Амурської області Росії.

1999 року закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію магістр права.

За даними "Чесно" 2001 року, працювала на посадах асистента, доцента, професора кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Олеся Отраднова. Фото: facebook.com/olesia.otradnova

2002 року захистила дисертацію кандидата юридичних наук. 2014 року захистила дисертацію доктора юридичних наук.

2015 року стала заступником декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

2019 року балотувалася до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу", але не пройшла до парламенту.

З 2020 до 2025 року очолювала державну установу "Тренінговий центр прокурорів України".

Олеся Отраднова. Фото: facebook.com/olesia.otradnova

Доходи та майно

Згідно з даними декларації за 2024 рік перед звільненням на порталі YouControl, у власності Отраднової є дві квартири, земельна ділянка і дачний будинок.

Декларації Олесі Отраднової. Скріншот: YouControl

У графі транспортних засобів зазначено, що Ораднова не має власного автомобіля. Дві машини — Kia Sorento 2012 року випуску та Opel Orandland 2024 року випуску, є у її чоловіка.

Декларації Олесі Отраднової. Скріншот: YouControl

2024 року Отраднова отримала заробітну плату у "Тренінговому центрі прокурорів" 1 172 173 гривень, ще 216 694 гривень було отримано у Київському Національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Декларації Олесі Отраднової. Скріншот: YouControl

У графі грошових активів зазначено, що Отраднова зберігає:

Готівкою:

57000 €

51000 $

На банківських рахунках:

42934 грн (Райффайзен Банк Аваль)

52 грн (ПриватБанк)

15663 грн (ПриватБанк)

4$ (ПриватБанк)

2410 € (ПриватБанк)

Декларації Олесі Отраднової. Скріншот: YouControl

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 лютого на засіданні Верховної Ради України склав присягу народного депутата від "Слуги народу" Сергій Карабута.